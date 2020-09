Κοινωνία

Ακυβέρνητο πλοίο με πρόσφυγες και μετανάστες κοντά στην Αμοργό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φορτηγό πλοίο έσπευσε σε βοήθεια, εν μέσω σφοδρής θαλασσοταραχής.

(φωτογραφία αρχείου)

Από φορτηγό πλοίο με προορισμό την Τουρκία, περισυλλέγησαν τα ξημερώματα 151 πρόσφυγες και μετανάστες που επέβαιναν σε ακυβέρνητο θαλαμηγό πλοίο βορειοανατολικά της Αμοργού.

Στη θαλάσσια περιοχή επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς έπνεαν άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ. Οι πρόσφυγες και μετανάστες θα μεταφερθούν σε λιμάνι της Τουρκίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των διασωθέντων, ένας από τους επιβαίνοντες του σκάφους, ο οποίος φέρεται ως ο διακινητής, πήδηξε στη θάλασσα και αγνοείται.

Αυτήν τη στιγμή πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό του, ενώ στην επιχείρηση διάσωσης των μεταναστών και προσφύγων συμμετείχαν παραπλέοντα πλοία, ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού, πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού, ναυαγοσωστικό και πλωτό σκάφος.