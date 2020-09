Κόσμος

Αφγανιστάν: βομβιστική επίθεση σε βάρος του αντιπροέδρου

Η βόμβα είχε τοποθετηθεί σε δρόμο από τον οποίο πέρασε κομβόι αυτοκινήτων με επιβάτη και τον Αφγανό αντιπρόεδρο.

Μία βόμβα που είχε τοποθετηθεί στην άκρη του δρόμου είχε ως στόχο τον αντιπρόεδρο του Αφγανιστάν Αμρουλάχ Σάλεχ.

Η έκρηξη της βόμβας έγινε σήμερα το πρωί, αλλά ο Σάλεχ δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

“Σήμερα, για ακόμη μια φορά, οι εχθροί του Αφγανιστάν προσπάθησαν να πλήξουν τον Σάλεχ, αλλά απέτυχαν να φτάσουν στο διαβολικό σκοπό τους, ενώ ο Σάλεχ διέφυγε από την επίθεση χωρίς να τραυματιστεί,” ανακοίνωσε ο Ραζουάν Μουράντ, εκπρόσωπος του γραφείου του Σάλεχ, σε μία ανάρτηση που έκανε στο Facebook.

Όπως δήλωσε ο ίδιος στο Reuters, η βόμβα είχε ως στόχο το κομβόι του Σάλεχ, ενώ μερικοί από τους σωματοφύλακες του τραυματίστηκαν.

Ωστόσο, αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας, ανέφεραν ότι δύο πτώματα και επτά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν μέχρι τώρα στο νοσοκομείο.