Κοινωνία

Τραγωδία: παιδάκι καταπλακώθηκε από κλαρκ που οδηγούσε ο πατέρας του

Το παιδάκι τραυματίστηκε θανάσιμα όταν το κλαρκ που χειριζόταν ο πατέρας του ανατράπηκε και έπεσε πάνω του.

Ένα 10χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τρίτης στο Ριζό της Πέλλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, περίπου στις 19:30, ο 10χρονος καταπλακώθηκε από κλαρκ το οποίο οδηγούσε ο πατέρας του.

Για άγνωστη αιτία, το κλαρκ εξετράπη, ανετράπη και καταπλάκωσε το παιδί με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Προανάκριση για το τραγικό συμβάν διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σκύδρας