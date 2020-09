Κοινωνία

ΕΛΑΣ: επιχείρηση “σκούπα” στην πλατεία Βικτωρίας

Απομακρύνθηκαν πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι ήρθαν από νησιά και κατασκήνωσαν στην πλατεία.

Μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες στην πλατεία Βικτωρίας για την απομάκρυνση προσφύγων και μεταναστών προερχόμενων από νησιά και με νόμιμα έγγραφα που εδώ και ημέρες έχουν κατασκηνώσει στην πλατεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκαν 81 άτομα, εκ των οποίων και παιδιά, σε ξεχωριστό χώρο στη δομή της Αμυγδαλέζας, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με τους άλλους διαμένοντες αλλοδαπούς. Αναμένεται να παραμείνουν εκεί προσωρινά, έως ότου βρεθούν άλλοι χώροι διαμονής.

Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται επίσης στο σημείο για να καθαρίσουν την περιοχή ενώ αυτήν την ώρα εξετάζονται για κορονοϊό από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.