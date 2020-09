Κοινωνία

Φωτιά στη Μόρια: Ολική καταστροφή στο ΚΥΤ - Φόβοι για νεκρούς (βίντεο)

Χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες στους δρόμους. Έσπευσαν διμοιρίες ΜΑΤ από την Αθήνα. Κυβερνητικό κλιμάκιο στη Λέσβο.

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε η Λέσβος, μετά τη φωτιά που έκανε “στάχτη” το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης προσφύγων και μεταναστών στη Μόρια.

Με το πρώτο φως της ημέρας, αποκαλύφθηκε η έκταση της καταστροφής στον καταυλισμό που φιλοξενούσε περίπου 13.000 πρόσφυγες και μετανάστες.

Πολλοί από αυτούς κατέφυγαν στα βουνά. Άλλοι κινήθηκαν προς την πόλη, αλλά βρήκαν μπροστά τους διμοιρίες ΜΑΤ με κλούβες, στο ύψος του Καρά Τεπέ και κατέληξαν να περιπλανιούνται στους δρόμους.

Σκηνές και κοντέινερ μέσα στον καταυλισμό έγιναν παρανάλωμα του πυρός, ενώ εκφράζονται φόβοι ακόμη και νεκρούς.

Ο φωτορεπόρτερ Γιώργος Μουτάφης μετέδωσε συγκλονιστικές εικόνες, οι οποίες αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής στο ΚΥΤ της Μόριας.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στα μεσάνυχτα, όταν έγινε γνωστό πως 35 άτομα βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό και ότι πρέπει να τεθούν σε απομόνωση μαζί με μέλη των οικογενειών τους, αλλά και όσους είχαν χαρακτηρισθεί επαφές τους. Ακολούθησε ένταση που συνεχίστηκε με επεισόδια, στη διάρκεια των οποίων εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας μεταβαίνουν στη Λέσβο, προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση στη Μόρια, όπως ενημέρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, μετά την ολοκλήρωση της κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 6 το απόγευμα θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου.

Τρεις διμοιρίες ΜΑΤ αναχώρησαν νωρίς το πρωί από την Ελευσίνα, προκειμένου να ενισχύσουν τις αστυνομικές δυνάμεις στο νησί.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Έτοιμη να συνδράμει άμεσα σε όλα τα επίπεδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα, τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και Επίτροπος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το πρωί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τη φωτιά στη Μόρια. «Μόλις επικοινώνησα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη φωτιά στη Μόρια. Τον διαβεβαίωσα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να συνδράμει άμεσα την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα αυτές τις δύσκολες ώρες. Η Επίτροπος Ίλβα Γιόχανσον είναι σε επαφή με τους αρμόδιους Υπουργούς» αναφέρει ο κ. Σχοινάς σε ανάρτησή του στο twitter.

Την ετοιμότητα της ΕΕ να κινητοποιήσει στήριξη επισημαίνει με δήλωσή του στο twitter o Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Οι σκέψεις μου είναι με αυτούς που μπήκαν σε κίνδυνο στον καταυλισμό της Μόριας. Πλήρη αλληλεγγύη με τους ανθρώπους στη Λέσβο που παρέχουν καταφύγιο, με τους μετανάστες και με το προσωπικό. Είμαστε σε επαφή με τις Ελληνικές Αρχές και έτοιμοι να κινητοποιήσουμε στήριξη».

Η κατάσταση στη Μόρια ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αυστρίας, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν.