Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ινδία: τετραψήφιος αριθμός θανάτων για όγδοη συνεχόμενη μέρα

Η δεύτερη πολυπληθέστερη χώρα του πλανήτη είναι πλέον το νέο hot spot της πανδημίας.

Η Ινδία κατέγραψε σήμερα 89.706 νέα κρούσματα κορονοϊού σε μια μέρα, με τα οποία ο συνολικός αριθμός τους στη χώρα ανήλθε σε 4,3 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας.

Η Ινδία έχει τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων νέου κορονοϊού στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ, καταγράφοντας τις μεγαλύτερες αυξήσεις κρουσμάτων του ιού σε ημερήσιο επίπεδο εδώ και περισσότερο από έναν μήνα.

Ωστόσο ο αριθμός των θανάτων από την COVID-19 που καταγράφονται στη χώρα παραμένει σχετικά χαμηλός, αλλά έχει αρχίσει να παρουσιάζει ενδείξεις ανόδου, με περισσότερους από 1.000 θανάτους να αναφέρονται καθημερινά για 8 συνεχόμενες ημέρες.

Το 24ωρο που πέρασε, 1.115 άνθρωποι πέθαναν από COVID-19 στη χώρα, με τους οποίους ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την νόσο ανήλθε σε 73.890, σύμφωνα με το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας.