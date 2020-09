Οικονομία

Σκυλακάκης: έχουμε μπει σε μια κατάσταση πολεμικής οικονομίας

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, τόνισε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστια συρρίκνωση του ΑΕΠ.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, εξέφρασε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις που θα έχει η πανδημία του κορονοϊού στο μέλλον.

«Έχουμε καλύτερη εικόνα του τι συμβαίνει τώρα, αυτό που δεν ξέρουμε είναι τι θα συμβεί στο μέλλον. Το παρόν το ξέρουμε μια χαρά, το μέλλον είναι δύσκολο» είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο «Θέμα 104,6».

Σύμφωνα με τον ίδιο «έχουμε μπει σε μια κατάσταση πολεμικής οικονομίας» καθώς η Ελλάδα εκτός από την πανδημία του κορονοϊού έχει «και το μεταναστευτικό και τα ελληνοτουρκικά».

Όπως είπε, επίσης, «το μεγάλο πρόβλημα το έχουμε όχι στο θέμα των συντάξεων αλλά στο θέμα του ιδιωτικού τομέα. Εκεί βρίσκεται το μεγάλο πλήγμα στην οικονομία. Αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστια συρρίκνωση του ΑΕΠ».