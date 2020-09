Αθλητικά

Διάσημη αθλήτρια αποκάλυψε ότι είναι τρανσέξουαλ!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση της 25χρονης αθλήτριας στο Instagram προκάλεσε σάλο.

Σε μία αποκάλυψη που θα συζητηθεί, προχώρησε η Ρεμπέκα Κουϊν. Η Καναδέζα ποδοσφαιρίστρια, η οποία το 2016 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέιρο αποκάλυψε μέσα από τον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram ότι είναι τρανσέξουαλ.

«Δεν έχω κρύψει ποτέ από τους ανθρώπους που αγαπώ ότι είμαι τρανσέξουαλ. Και μάλιστα με ρωτούσαν πότε θα το πω δημόσια. Σήμερα, αυτό που θέλω, είναι να είμαι ορατή στην queer κοινότητα που δεν έχει συνηθίσει να βλέπει ένα από τα μέλη της σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου», ανέφερε χαρακτηριστικά η 25χρονη μέσος, η οποία έλαβε μέρος και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών το 2019.

Η Καναδέζα διεθνής, ανήκει στην θυγατρική της Λιόν, OL Reign, που εδρεύει στην Ουάσιγκτον και συμμετέχει στο αμερικανικό επαγγελματικό πρωτάθλημα, αλλά προς το παρόν έχει παραχωρηθεί με την μορφή δανεισμού, στην σουηδική Vittsjo GIK.