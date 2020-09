Κοινωνία

Φωτιά στη Νέα Μάκρη

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με επίγεια και εναέρια μέσα.

Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν ελλοχεύει, έως αυτή την ώρα τουλάχιστον, κίνδυνος για κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 41 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, το μηχανοκίνητο της Πυροσβεστικής, 2 αεροσκάφη και ισάριθμα ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Παράλληλα, λόγω της πυρκαγιάς, η αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά αρχικά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο και μετά επεκτάθηκε στην περιοχή.

Ενισχύονται οι δυνάμεις στην δασική #πυρκαγιά στην περιοχή Νέα Μάκρη Αττικής. Επιχειρούν 41 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα, το ΜΕΤΠΕ, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 9, 2020