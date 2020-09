Life

Ο Πιρς Μόργκαν στάζει “φαρμάκι” για Χάρι και Μέγκαν

Στο στόχαστρο του βρετανού παρουσιαστή, η συμφωνία που έκανε το ζευγάρι με μεγάλη εταιρεία.

Τον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ έβαλε, για ακόμα μία φορά, στο στόχαστρό του ο Πιρς Μόργκαν (Piers Morgan). Αυτή τη φορά για τη συμφωνία που έκανε το ζευγάρι με το Netflix, η οποία υπολογίζεται στα 150 εκατ. δολάρια.

Μιλώντας στη στήλη του στην Mail Online, ο Πιρς είπε: «Πώς θα μπορούσε κανείς να αισθανθεί "έμπνευση" από την "αυθεντικότητα, την αισιοδοξία και την ηγετική ικανότητα" της Μέγκαν και του Χάρι, δεδομένου ότι έχουν περάσει τα τελευταία δύο χρόνια γκρινιάζοντας, παραιτούμενοι, να ζουν από πλούσιους και να κηρύττουν την ισότητα από τη θέση του υπέρτατου ελιτισμού;».

Στη συνέχεια, ο Πιρς πρόσθεσε ότι η τεράστια αμοιβή που φέρεται να λαμβάνει το ζευγάρι είναι ένα εντυπωσιακό επίτευγμα, καθώς επέμεινε ότι η εμπειρία των δύο στον τομέα της παραγωγής θα μπορούσε να «γραφεί στο πίσω μέρος ενός γραμματοσήμου».

Πρόσθεσε: «Ολόκληρο το κοινό βιογραφικό τους θα έγραφε κάτι σαν: "Η Μέγκαν είναι ένα γλυκό κορίτσι που κρατούσε τη βαλίτσα στο 'Deal or No Deal' και ηθοποιός στο 'Suits', ένα σήριαλ του Καναδά. Και ο Χάρι έδειξε την υποκριτική του ικανότητα σε μερικά βίντεο που γύρισε στην καραντίνα του lockdown».