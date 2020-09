Κοινωνία

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε η Λέσβος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά. Ποια θα είναι του μέτρου.

Με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για λόγους δημόσιας υγείας.

Η εν λόγω κήρυξη ισχύει από σήμερα και για τέσσερις μήνες.

Η απόφαση ελήφθη μετά τη φωτιά που κατέστρεψε το ΚΥΤ της Μόριας και οδήγησε στην εκκένωση του από χιλιάδες μετανάστες, μεταξύ των οποίων και δεκάδες φορείς κορονοϊού.