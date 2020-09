Κοινωνία

Μύκονος: χειροπέδες σε μεγαλέμπορο ναρκωτικών (εικόνες)

«Σούπερ μάρκετ» ναρκωτικών είχε στήσει ο 37χρονος Αλβανός και εφοδίαζε πελάτες σε κλαμπ και νυχτερινά κέντρα.

Έναν από τους μεγαλύτερους εμπόρους ναρκωτικών στη Μύκονο συνέλαβε η Δίωξη Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου του νησιού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Γενικών υποθέσεων της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη.

Μετά από πολύμηνη παρακολούθηση τα στελέχη του Λιμεναρχείου έκαναν έφοδο σε δύο κατοικίες που διατηρούσε ο 37χρονος αλβανικής καταγωγής και εντόπισαν μεγάλες ποσότητες διάφορων ειδών.

Όλα τα ναρκωτικά ήταν μοιρασμένα σε δόσεις έτοιμες προς πώληση στα κλαμπ και τα νυχτερινά καταστήματα του νησιού στα οποία ο 37χρονος σύμφωνα με το Λιμενικό είχε πολλές διασυνδέσεις εδώ και χρόνια.

Στο σπίτι που διατηρούσε κοντά στο αεροδρόμιο βρέθηκαν λίγες ποσότητες. Τα περισσότερα ναρκωτικά εντοπίστηκαν από τον εκπαιδευμένο σκύλο του Λιμεναρχείου σε κατοικία στον Ορνό και ήταν κρυμμένα σε πατάρι κοντά στην είσοδο του σπιτιού. Βρέθηκαν επίσης 180.100 ευρώ και ένα όπλο με σφαίρες.

Συνολικά εντοπίστηκαν:

8,527 κ. ακατέργαστη κάνναβη.

756 δόσεις κατεργασμένη κάνναβη ( 2, 248 κιλά)

774 δόσεις κοκαίνη ( 585 γρ.)

1394 χάπια XTC

48 δόσεις 2c-b ( 61,72 gr.)

380 δόσεις MDMA ( 432,24 γρ)

94 δόσεις κεταμίνη ( 167,09 γρ)

Στην κατοχή του ο 37χρονος είχε δύο αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιούσε εναλλάξ για να αποφεύγει την παρακολούθηση.

Είναι το τέταρτο μεγάλο κύκλωμα που καταφέρνει να εξαρθρώσει στο κοσμοπολίτικο νησί η Δίωξη Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου της Μυκόνου καθώς από τις αρχές του καλοκαιριού εντόπισε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών.