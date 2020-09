Κοινωνία

Πυρκαγιά στα Καλύβια Αττικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια.

Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε δασική και οικοπεδική περιοχή στη θέση Φέριζα στα Καλύβια Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι ενώ υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, γι’ αυτό έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 16 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων ΟΤΑ. Ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.

Όπως έγινε γνωστό λίγο πριν τις 15:00 εκκενώθηκε προληπτικά ένας οικισμός, ενώ έχει γίνει και διακοπή της κυκλοφορίας

Για προληπτικούς λόγους, απομακρύνθηκαν κάτοικοι της περιοχής.

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην #πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Φέριζα, στον δήμο Σαρωνικού Αττικής. Επιχειρούν 40 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 9, 2020

Ακόμη μία πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε έκταση με ξερά χόρτα στα Μέγαρα. Ωστόσο σύμφωνα με την Πυροσβεστική αντιμετωπίστηκε άμεσα και δεν εμπνέει ανησυχία.