Πολιτική

Κατρούγκαλος για ελληνοτουρκικά: μοναδική λύση ο διάλογος με βάση το διεθνές δίκαιο

Τι είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για την κατάσταση στο ΚΥΤ της Μόριας, μετά τη μεγάλη φωτιά.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος, αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά θέματα και την πρόσφατη κρίση, σχολίασε με καυστικό τρόπο το ρόλο του ΝΑΤΟ και δήλωσε ότι η συμμαχία δεν είναι ενδεδειγμένο φόρουμ για να μεσολαβήσει για την επίλυση των διαφορών με τη Τουρκία.

Για την αποκλιμάκωση της έντασης, ο κ. Κατρούγκαλος είπε ότι υπάρχουν οι εξής τρόποι: διάλογος, πόλεμος ή και μια τρίτη λύση θα ήταν η «μη λύση», όπως είπε, και να μετατεθεί για αργότερα μέσα στα χρόνια, σε περίπτωση προοπτικής να είναι σε θέση ισχύος η χώρα μας. Ο κ . Κατρούγκαλος, υπογράμμισε ότι η μοναδική λύση είναι ο διάλογος, όμως με βάση το διεθνές δίκαιο και όχι τρίτους.

Ο κ. Κατρούγκαλος, σχολίασε και τη λίστα κυρώσεων της Ευρώπης, λέγοντας ότι είναι μια αποδοχή ήττας η παραδοχή ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστούν οι κυρώσεις και να καμφθούν οι αντιδράσεις των ευρωπαϊκών χωρών. Ενώ μιλώντας για την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, το 2016 κατάφερε επί της αρχής τουλάχιστον να παρθούν αποφάσεις για τις κυρώσεις.

Για τα όσα συνέβησαν στο ΚΥΤ της Μόριας και το σενάριο να ήταν υποκινούμενες ή ακόμα και προβοκάτσια οι φωτιές που ξέσπασαν, ο Γιώργος Κατρούγκαλος, σχολίασε στο «Θέμα 104,6», ότι ο ίδιος δεν έχει κάποια τέτοια ένδειξη.