Σελένα Γκόμεζ: ο κορονοϊός δεν είναι fake news...

Η ηθοποιός, τραγουδίστρια με ανάρτησή της στο Instagram πριν από την έναρξη προβολών στους κινηματογράφους της ταινίας «The Broken Hearts Gallery» της οποίας είναι εκτελεστική παραγωγός, υπενθύμισε στους θαυμαστές της να παραμείνουν ασφαλείς.

«Η ταινία "The Broken Hearts Gallery" κυκλοφορεί τελικά την Παρασκευή! Είμαι ενθουσιασμένη που είμαι παραγωγός της πρώτης ταινίας μιας γυναίκας δημιουργού @nkrinsky» έγραψε . «Αν και μπορείτε να δείτε αυτήν την ταινία σε ορισμένους κινηματογράφους, θυμηθείτε ότι η COVID-19 δεν είναι ψεύτικη είδηση» πρόσθεσε.

«Επομένως, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας για να απολαύσετε την κινηματογραφική εμπειρία με τον μικρότερο δυνατό κίνδυνο» σημείωσε.

Η ταινία ακολουθεί τη Λούσι, την οποία υποδύεται η Geraldine Viswanathan, βοηθό γκαλερί τέχνης στη Νέα Υόρκη, την οποία εγκαταλείπει ο φίλος της. Αφού συναντά τον Νικ, (Dacre Montgomery) πολλές φορές στο δρόμο, δημιουργούν τη δική τους γκαλερί ραγισμένων καρδιών.