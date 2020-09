Οικονομία

ΔΝΤ: σημάδια ανάκαμψης στην παγκόσμια οικονομία

Πιο εύκολη η ανάκαμψη στις αναπτυγμένες οικονομίες, σύμφωνα με την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Οι προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία είναι λιγότερο ζοφερές σήμερα σε σχέση με τον Μάιο δήλωσε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, μιλώντας σε εκδήλωση για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στην εποχή της COVID-19 και μετά από αυτή.

«Βλέπουμε σημάδια ανάκαμψης στην παγκόσμια οικονομία», δήλωσε η επικεφαλής του Ταμείου, προσθέτοντας, «Οι προοπτικές για μία σειρά αναπτυγμένων οικονομιών είναι ελαφρά λιγότερο αρνητικές από ό,τι προβλέπαμε. Η Κίνα έχει περάσει τα δύσκολα και ανακάμπτει λίγο ταχύτερα από το αναμενόμενο».

Η Γκεοργκίεβα τόνισε, ωστόσο, ότι παραμένουν κίνδυνοι για αναπτυσσόμενες χώρες και αναδυόμενες αγορές, οι οποίες χρειάζονται ακόμη στήριξη και βοήθεια για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση του χρέους τους. «Η πλειονότητα των αναδυόμενων αγορών και των αναπτυσσόμενων χωρών - εκτός της Κίνας - δεν βλέπουν μία αναστροφή της κατάστασης ακόμη. Στην πραγματικότητα, για ορισμένες από αυτές θα υπάρξει υποβάθμιση των προβλέψεων μας», είπε.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ είπε ότι η βελτίωση της κατάστασης οφείλεται σε τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι η πολύ ισχυρή και συγχρονισμένη αντίδραση των υπουργείων Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζών μετά το ξέσπασμα του κορονοϊού, η οποία περιλάμβανε δημοσιονομικά μέτρα ύψους 11 τρις ευρώ και τη μαζική παροχή ρευστότητας στις οικονομίες.

Τόνισε, επίσης, τη συμβολή του ΔΝΤ, το οποίο, όπως είπε, ποτέ άλλοτε στην ιστορία του δεν έκανε τόσο πολλά σε τόσο λίγο χρόνο, στηρίζοντας περισσότερες από 80 χώρες με έκτακτη χρηματοδότηση και μέσω των τακτικών δανειακών προγραμμάτων του Ταμείου. Η χρηματοδότηση από το ΔΝΤ έχει φθάσει τα 270 δις ευρώ, με περισσότερο από το ένα τρίτο του ποσού αυτού να έχει διατεθεί τους τελευταίους μήνες. Ο δεύτερος λόγος για τη βελτίωση είναι ότι ο κόσμος έμαθε να λειτουργεί με την πανδημία - καθώς φορά μάσκες, κρατά κοινωνικές αποστάσεις και ακολουθεί τα πρωτόκολλα - ενώ ο τρίτος λόγος είναι τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τους ελέγχους και τη θεραπεία.

Η Γκεοργκίεβα τόνισε ότι η στήριξη των οικονομιών πρέπει να συνεχισθεί έως ότου αυτές ξεπεράσουν τις δυσκολίες. «Προβλέπουμε μία ανάκαμψη που θα είναι μόνο μερική και ανομοιόμορφη. Είμαστε σε ένα σημείο, όπου μπορούμε να πούμε ότι η παγκόσμια οικονομία θα χάσει 12 τρις δολάρια φέτος και το επόμενο έτος», είπε, προσθέτοντας.

«Η συνέχιση της στήριξης στις αναπτυγμένες οικονομίες είναι σχετικά ευκολότερη. Με τα χαμηλά επιτόκια είναι περισσότερο ανεκτή. Για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες και τις αναδυόμενες αγορές με πιο αδύναμα μακροοικονομικά δεδομένα, πρέπει όλοι να εργαστούμε για να στηρίξουμε τη διαθέσιμη για αυτές χρηματοδότηση».