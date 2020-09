Κοινωνία

Δολοφονία Γραικού: ήταν ατύχημα, υποστηρίζει ο κατηγορούμενος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκίνησε η δίκη για την πολύκροτη υπόθεση που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Ξεκίνησε, το πρωί, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης η δίκη για τη δολοφονία του 59χρονου κτηνοτρόφου Δημήτρη Γραικού, το πτώμα του οποίου βρέθηκε, τον περσινό Μάιο, θαμμένο κοντά σε κτηνοτροφική μονάδα στο Ανατολικό Θεσσαλονίκης.

Κληθείς να τοποθετηθεί για τα όσα τού καταλογίζονται, ο 47χρονος έμπορος κρεάτων που κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και κρατείται προσωρινά στις φυλακές, ανέφερε, «Δεν αποδέχομαι την κατηγορία. Δέχομαι ότι αυτός ο άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του, ύστερα από φιλονικία στο χώρο. Δεν θέλησα ποτέ τον θάνατό του και δεν πέρασε καμία ώρα από το μυαλό μου να τον σκοτώσω. Δεν μπόρεσα να σταματήσω τον καβγά, τον οποίο ξεκίνησε εκείνος. Ντρέπομαι που δεν ενημέρωσα την αστυνομία για την πράξη μου. Ζητώ μια μεγάλη συγγνώμη από την οικογένειά του και τη δική μου».

Ο κατάλογος μαρτύρων περιλαμβάνει σχεδόν 20 άτομα, ενώ παράσταση πολιτικής αγωγής δήλωσαν τόσο η σύζυγος του θύματος και τα δύο τους παιδιά, όσο και τα αδέλφια του 59χρονου.

Η υπόθεση παρέμενε «γρίφος» επί δυόμισι χρόνια για τις διωκτικές αρχές. Ο άτυχος κτηνοτρόφος είχε εξαφανιστεί στις αρχές Νοεμβρίου 2016, όταν εθεάθη για τελευταία φορά στο σφαγείο της Χαλάστρας, απ' όπου φέρεται να αναχώρησε με το αγροτικό του αυτοκίνητο. Έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του, ενώ ακολούθησαν πολύμηνες έρευνες που απέβησαν άκαρπες. Η υπόθεση επρόκειτο να οδηγηθεί στο αρχείο με την ένδειξη «αγνώστων δραστών», αλλά ο εισαγγελέας Εφετών δεν ενέκρινε την αρχειοθέτηση, ζητώντας να διενεργηθεί νέα έρευνα.

Το μυστήριο λύθηκε τελικά, όταν με τη συνδρομή επιστημόνων του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του ΑΠΘ που -κατόπιν υπόδειξης των αστυνομικών της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης- «σάρωσαν» με ειδικά μηχανήματα την περιοχή γύρω από την κτηνοτροφική μονάδα του κατηγορουμένου. Αρχικά εντοπίστηκε θαμμένο το αγροτικό αυτοκίνητο του θύματος και στη συνέχεια, σε άλλο σημείο, η σορός του, που έφερε κακώσεις από αλλεπάλληλα χτυπήματα.

Στην απολογία του ενώπιον του ανακριτή, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ο θάνατος του κτηνοτρόφου ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος και επήλθε κατά τη διάρκεια μεταξύ τους συμπλοκής. Όπως φέρεται να απολογήθηκε, όταν διαπίστωσε τον θάνατο του Γραικού πανικοβλήθηκε και αποφάσισε να θάψει το πτώμα του. Ο ίδιος φαίνεται πως αρνήθηκε ότι είχε οικονομική διαφορά με το θύμα, αλλά επιβεβαίωσε ότι προηγήθηκε οικονομική συναλλαγή μεταξύ τους, που αφορούσε αγοροπωλησία ζώων.