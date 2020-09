Κοινωνία

Κορονοϊός - σχολεία: εκτός τάξης οι μαθητές χωρίς μάσκα

Τι προβλέπει η ΚΥΑ που ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Οι μαθητές που δεν θα φορούν μάσκα δεν θα μπορούν να μπουν στην τάξη. Αυτό, κατά πληροφορίες, προβλέπει Κοινή Απόφαση των συναρμόδιων Υπουργείων, η οποία βρίσκεται για επεξεργασία στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

Η ΚΥΑ ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, και καλύπτει νομικά τους εκπαιδευτικούς για να εφαρμόσουν στα σχολεία τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Καθημερινής».

Βεβαίως, κρίσιμο είναι πως οι εκπαιδευτικοί θα αντιμετωπίσουν τους γονείς που αρνούνται το παιδί τους να φορέσει μάσκα.

Ήδη στα σχολεία της Αττικής υπάρχουν γονείς που έχουν κάνει σχετική υπεύθυνη δήλωση. Ενδεικτικά, κάποιοι αναφέρουν ότι η χρήση μάσκας αποτελεί μέρος πειράματος για βιοϊατρικούς λόγους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν θα υπάρχει άδεια ευπαθών ομάδων, ούτε ειδικού σκοπού. Οι ευπαθείς ομάδες θα εργάζονται από το σπίτι, με τηλεργασία ή τηλεκπαίδευση.