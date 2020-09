Αθλητικά

Basket League: το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Με 13 ομάδες το φετινό πρωτάθλημα. Έγινε και η κλήρωση για το Σούπερ Καπ.

Με 13 ομάδες θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα της Βasket League για τη σεζόν 2020-21. Εκτός έδρας αγωνίζεται στην πρεμιέρα (10/10) ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο τον Άρη, ενώ η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ηρακλή. Για την 3η αγωνιστική (24/10), η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, στο πιο αμφίρροπο παιχνίδι του πρώτου γύρου της κανονικής περιόδου στην Basket League.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας (10/10), όπως προέκυψε μετά τη διενέργεια της κλήρωσης από τον ΕΣΑΚΕ, έχει ως εξής:

Α1 Ανδρών - 1η Αγωνιστική (10/10/2020)

Πανιώνιος-Προμηθέας Πατρών

ΑΕΚ-Ηρακλής

ΠΑΟΚ-Λαύριο

Άρης-Παναθηναϊκός

Χαρίλαος Τρικούπης-Ιωνικός Νικαίας

Λάρισα-Περιστέρι

ΡΕΠΟ: Κολοσσός Ρόδου

Η κλήρωση για το Σούπερ Καπ

Στο κλειστό γυμναστήριο Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου» θα φιλοξενηθεί την Τετάρτη 23 και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου το 1ο Σούπερ Καπ, ο νέος θεσμός του ΕΣΑΚΕ. Τα ζευγάρια των ημιτελικών αγώνων που προέκυψαν μετά από τη σημερινή κλήρωση (9/9), είναι Προμηθέας Πατρών-ΑΕΚ και Παναθηναϊκός-Περιστέρι.

Η Κυπελλούχος Ελλάδας ΑΕΚ αντιμετωπίζει ξανά τον περυσινό φιναλίστ του θεσμού Προμηθέα στο 1ο Σούπερ Καπ. Στο νέο θεσμό του Σούπερ Καπ συμμετέχουν οι πρώτες τέσσερις ομάδες της βαθμολογίας της Basket League της προηγούμενης αγωνιστικής χρονιάς.