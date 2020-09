Οικονομία

Νέα υποτίμηση της τουρκικής λίρας έναντι του δολαρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ίδια στιγμή ο Τούρκος Υπουργός Οικονομικών ευελπιστεί για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2021.

Η τουρκική λίρα υποχώρησε σήμερα σε χαμηλό επίπεδο - ρεκόρ έναντι του δολαρίου, εν μέσω αυξημένης διάθεσης για αποφυγή κινδύνου διεθνώς. Με την ισοτιμία της να διαμορφώνεται στις 7,4920 λίρες ανά δολάριο, οι απώλειές της έναντι του αμερικανικού νομίσματος φτάνουν φέτος σχεδόν το 21% και είναι από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως. Στις 10.45 (ώρα Ελλάδος), η ισοτιμία είχε διαμορφωθεί στις 7,4870 λίρες ανά δολάριο.

Με το τουρκικό νόμισμα να έχει υποχωρήσει στις έξι από τις τελευταίες επτά συνεδριάσεις, οι επενδυτές εξακολουθούν να ψάχνουν ενδείξεις για το αν η κεντρική τράπεζα της χώρας έχει σταματήσει την έμμεση σύσφιξη της πολιτικής της.

Η κεντρική τράπεζα έκανε δυσκολότερες τις πιστώσεις μετά το ξεπούλημα της λίρας από τα τέλη Ιουλίου. Το μέσο κόστος χρηματοδότησης αυξήθηκε και στη συνέχεια σταθεροποιήθηκε κοντά στο 10,15% τις τελευταίες ημέρες. Το βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας είναι 8,25%.

Ο Τούρκος υπουργός Οικονομικών Μπεράτ Αλμπαϊράκ φέρεται να δήλωσε σήμερα ότι η Τουρκία μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τον αντίκτυπο της παγκόσμιας κρίσης του κορονοϊού, θέτοντας την ανταγωνιστική λίρα στην καρδιά μίας νέας στρατηγικής για μία πιο εστιασμένη στις εξαγωγές οικονομία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του πρακτορείου Bloomberg, ο Αλμπαϊράκ ανέφερε ότι όλοι οι πρόδρομοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η οικονομική ανάκαμψη αποκτά δυναμική στο τρίτο τρίμηνο και ότι η Άγκυρα αναμένει πως η ανάκαμψη στο δεύτερο εξάμηνο του έτους θα έχει «σχήμα V». «Πιστεύω ότι ο ρυθμός ανάπτυξής μας θα είναι σημαντικά πάνω από το 5% το 2021, αν δεν υπάρξει κάποιο νέο μεγάλο κύμα έξαρσης», σημείωσε.