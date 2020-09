Πολιτική

Φωτιά στην Μόρια: “Πυρ” ομαδόν από τα κόμματα

Δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση για την διαχείριση του Προσφυγικού από την αντιπολίτευση. Τι ζητά από το Μαξίμου.

«Προσωπικά υπεύθυνο για το «δράμα» της Μόριας και «ιστορικά λίγο» να το διαχειριστεί, χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Η καταστροφή στη Μόρια είναι ανείπωτη. Η κυβέρνηση της ΝΔ διαχειρίζεται δυστυχώς εδώ και ένα χρόνο το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα με μόνο κριτήριο την ικανοποίηση της ακροδεξιάς της πτέρυγας και των οπαδών της», τονίζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσθέτοντας ότι «έτσι η Ελλάδα έγινε ξανά αποθήκη ψυχών». «Αυτό ακριβώς που αγωνιστήκαμε να μη συμβεί, όταν επί τέσσερα χρόνια διεθνοποιήσαμε το ζήτημα, φέραμε την Ευρώπη προ των ευθυνών της και βρήκαμε συμπαραστάτες στην προσπάθεια μας αυτή διεθνείς οργανισμούς, κράτη και ηγέτες παγκόσμιας εμβέλειας, όπως ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος», σημειώνει.

Ο Αλ. Τσίπρας υπογραμμίζει επίσης ότι «η πληγή της Μόριας έπρεπε να κλείσει» και, όπως λέει, «θα έκλεινε». «Είχαμε ήδη προχωρήσει το σχέδιο αποσυμφόρησης με συνέπεια και σεβασμό στους συνανθρώπους μας», εξηγεί και επικρίνει την κυβέρνηση γιατί «αυτή η πληγή όμως, αντί να κλείσει βάθυνε». «Οι 5.000 της Μόριας, έγιναν 20.000 σε ένα χρόνο, πριν ξεκινήσει δειλά και ασύντακτα το σχέδιο αποσυμφόρησης», αναφέρει. Ο ίδιος κατηγορεί τη ΝΔ ότι «έκανε την Ελλάδα το αποπαίδι της Ευρώπης» και «συντάχθηκε αναφανδόν με τους ακραίους της ΕΕ που αρνούνται εμφατικά την αλληλεγγύη και τη συνευθύνη». «Αυτούς που έκλειναν σύνορα, σήκωναν τείχη και παρέτασσαν στρατούς απέναντι στους πρόσφυγες. Αυτούς που επέβαλαν εκβιαστικά στην ΕΕ τη στάση που οδηγεί σε περιπτώσεις Μόριας, Ειδομένης και Λαμπεντούζα», λέει χαρακτηριστικά και τονίζει πως «η Ελλάδα έπαψε να διεκδικεί, έπαψε να απαιτεί, αποδέχτηκε τα νησιά μας να γίνουν ένας διαρκής τόπος μαρτυρίου για χιλιάδες ανθρώπους, την ώρα που δήθεν καταπιανόταν με την προστασία των συνόρων μας».

«Με θαλάσσια δίχτυα που σήμερα ψάχνουν τί θα τα κάνουν, με εγκατάλειψη των νησιωτών μας στη μοίρα τους να ψάχνουν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους, με κλείσιμο του ματιού σε ακροδεξιές συμμορίες που τραμπουκίζουν και τρομοκρατούν μάνες και παιδιά», συνεχίζει ο Αλ. Τσίπρας, ασκώντας σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό: «Ο κ. Μητσοτάκης πασχίζει να γίνει η Ελλάδα πρώτη είδηση στα διεθνή δίκτυα, με φιέστες και συνεντεύξεις. Τελικά σήμερα τα κατάφερε, αλλά από την ανάποδη. Η εικόνα του φλεγόμενου καταυλισμού διασύρει την πατρίδα μας και πληγώνει την περηφάνια όλων των Ελλήνων ανά τον κόσμο», λέει και καταλήγει: «Η κυβέρνηση οφείλει, εδώ και τώρα, να λάβει έκτακτα μέτρα στήριξης του νησιού, να καλύψει άμεσα όλες τις υγειονομικές ανάγκες και να προχωρήσει επιτέλους με σχέδιο και σοβαρότητα στην άμεση αποσυμφόρηση των νησιών. Ο κ. Μητσοτάκης είναι προσωπικά υπεύθυνος γι' αυτό το δράμα και αποδεικνύεται ιστορικά λίγος για να διαχειριστεί ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετώπισε ποτέ η Ελλάδα και η Ευρώπη».

«Η σημερινή τραγωδία στη δομή της Μόριας αναδεικνύει τις εγκληματικές ευθύνες Μητσοτάκη-Μηταράκη», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ για την καταστροφική φωτιά στην Μόρια και τις συνέπειες της. Όπως συμπληρώνει η Κουμουνδούρου: «Η ΝΔ προεκλογικά έταζε ότι θα κλείσει τη δομή της Μόριας. Το μόνο που κατάφερε είναι να παραλάβει μια δομή με 5.600 ανθρώπους και να ξεπεράσει τις 20.000 πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα αποσυμφόρησης.¨Ο κ. Μητσοτάκης χωρίς να πιέζει για μία συνολική Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, καθιστά την Ελλάδα μια αποθήκη ψυχών. Η κυβέρνηση εθελοτυφλεί και με τις επιλογές της οδήγησε στο τραγικό αποτέλεσμα που βλέπουμε σήμερα στη Μόρια.

Στη διάρκεια της πανδημίας άφησε τις δομές στην τύχη τους, δεν φρόντισε για την αποσυμφόρησή τους, αδιαφόρησε για τη στελέχωσή τους. Δημιούργησε μια δομή χωρίς καμία δυνατότητα πρόνοιας αλλά και ελέγχου. Μετά τη βραδινή τραγωδία, σήμερα 13.000 άνθρωποι βρίσκονται χωρίς υποδομές και χωρίς υγειονομική κάλυψη. Η ΝΔ καταδικάζει την τοπική κοινωνία, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην αθλιότητα. Για μια ακόμα φορά το μόνο που καταφέρνει είναι να βρίσκεται η χώρα μας στην πρώτη θέση των διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων, πάντα για τους λάθος λόγους. Απαιτούμε τώρα έκτακτα μέτρα στήριξης του νησιού, κάλυψη όλων των υγειονομικών αναγκών, και άμεση αποσυμφόρηση των νησιών. Να πούμε ένα δυνατό όχι στη μετατροπή των νησιών σε φυλακές. Να διεκδικήσει η χώρα μας άμεσες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και συντονισμού».

Σε δήλωση του, ο τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχί, Γ. Ψυχογιός, αναφέρει «Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τα γεγονότα στη Μόρια. Ας ελπίσουμε να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές. Άμεσα μέτρα στήριξης και προστασίας των προσφύγων και τερματισμός του εμπαιγμού των κατοίκων με αποσυμφόρηση των νησιών και μακριά από κλειστές δομές – φυλακές».

Από την πλευρά του, ο πρώην Υπ. Μετανάστευσης και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Μουζάλας, δηλώνει «Ο εμπρησμός στο ΚΥΤ της Μόριας δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Η ευθύνη της Κυβέρνησης είναι σαφής. Εδώ και μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είχαμε καταθέσει σαφείς και ρεαλιστικές προτάσεις για την αποσυμφόρηση των ΚΥΤ των νησιών και τη βελτίωση των συνθηκών στο σύστημα υποδοχής και ένταξης της χώρας. Η Κυβέρνηση επέλεξε να μην ενεργήσει προληπτικά και να οξύνει την κατάσταση στα νησιά με αποτέλεσμα γεγονότα όπως το χθεσινό. Παρέλαβε το ΚΥΤ της Μόριας με 5500 αιτούντες άσυλο, το έφτασε δια της απραξίας της στις 20.000 και πλέον επαίρεται που είναι στις 13000. Τώρα προχωρά και στην εργαλειοποίηση της κατάστασης και στον κοινωνικό αυτοματισμό, οδηγώντας και σε νέο αδιέξοδο. Ήδη ξεκίνησε η κυκλοφορία φημών περί Τούρκων πρακτόρων, ως αν αυτό να αναιρεί την κυβερνητική ευθύνη.

Η πολιτική ευθύνη των αρμόδιων Υπουργών και σε αυτή την περίπτωση είναι απόλυτη και αντικειμενική. Οι Μυτιληνιοί, οι άνθρωποι της Λέσβου που έχουν υποστεί τις συνέπειες της προσφυγικής κρίσης και έχουν επανειλημμένα λειτουργήσει με τρόπο που μας έκανε και μας κάνει όλους και όλες υπερήφανους, πρέπει και σήμερα να επιδείξουν ωριμότητα, ψυχραιμία και να μην παραδοθούν στη χειραγώγηση και στον κοινωνικό αυτοματισμό που θα μας οδηγήσει σε νέες εκρηκτικές καταστάσεις. Οι αιτούντες άσυλο, οι αλληλέγγυοι και η κοινωνία των πολιτών καλούνται και αυτοί να πειθαρχήσουν στα αναγκαία μέτρα για την εξομάλυνση της κατάστασης και την απαιτούμενη αποφόρτιση της κατάστασης. Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. πρέπει να ανταποκριθεί έστω τώρα, στις υποχρεώσεις της. Η ελληνική πολιτεία έχει τη δυνατότητα άμεσα να παράσχει στέγαση και περίθαλψη στους αιτούντες άσυλο που πλέον βρίσκονται σε καθεστώς αστεγίας και φυσικά καλείται να προχωρήσει άμεσα σε επιχείρηση αποσυμφόρησης των νησιών μεγάλης κλίμακας».

ΚΚΕ: να αρχίσει τώρα ο απεγκλωβισμός των προσφύγων από την Λέσβο

Σε δήλωση του, ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφέρει «Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες. Αν μας είχε ακούσει η κατάσταση θα ήταν καλύτερη. Θα πρέπει αμέσως να απεγκλωβιστούν οι πρόσφυγες από εκεί. Να παρθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα και τα απαραίτητα πρωτόκολλα για προσωρινή μετακίνησή τους στην ηπειρωτική χώρα κι από κει η χορήγηση των απαραίτητων εγγράφων για να πάνε στις χώρες προορισμού τους. Θα πρέπει να κλείσει οριστικά η Μόρια και να μη φτιαχτεί άλλο ΚΥΤ είτε κλειστού είτε ανοιχτού τύπου και στη Λέσβο και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου».

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, σε ανακοίνωση του, αναφέρει «Η κυβέρνηση έχει βαρύτατες ευθύνες για την τραγική και επικίνδυνη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Λέσβο για τους χιλιάδες πρόσφυγες και τους κατοίκους, μετά την καταστροφική φωτιά στο ΚΥΤ της Μόριας και οφείλει να δώσει τώρα ουσιαστική λύση, διασφαλίζοντας την υγεία και τα δικαιώματα των κατοίκων, των προσφύγων και μεταναστών. Η κυβέρνηση ενώ γνώριζε, καιρό τώρα, ότι η κατάσταση στο ΚΥΤ της Μόριας ήταν εκρηκτική λόγω του μεγάλου αριθμού των εγκλωβισμένων σε άθλιες συνθήκες, ενώ γνώριζε τους μεγάλους κίνδυνους που θα δημιουργούσε η μετάδοση της πανδημίας στο ΚΥΤ λόγω και του μεγάλου συγχρωτισμού, κώφευε απέναντι στην απαίτηση να κλείσει το ΚΥΤ με απεγκλωβισμό όλων των προσφύγων και μεταναστών και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας έως ότου αυτή ολοκληρωθεί».

«Ακόμα έχει μεγάλες ευθύνες γιατί, προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των μεγάλων επιχειρηματιών στον τουρισμό και μεταφορές, παραβίασε τα υγειονομικά πρωτόκολλα και άνοιξε διάπλατα τις πόρτες στο να εξαπλωθεί η πανδημία αρχικά σε κατοίκους της Λέσβου και τελευταία και στο ΚΥΤ της Μόριας. Η κυβέρνηση έχει μεγάλες ευθύνες γιατί με την πολιτική της και με πάγιο στόχο να δημιουργήσει κλειστό Hot spot (είτε με την επέκταση της Μόριας ή σε άλλο μέρος του νησιού), επέτρεψε να δημιουργηθούν καταστάσεις ανθρωπιστικών – υγειονομικών κινδύνων κι έστρωσε το έδαφος για γεγονότα που ευνοούν την περαιτέρω εφαρμογή των αντιδραστικών σχεδιασμών της ΕΕ, για μετατροπή των νησιών του Αιγαίου σε μόνιμα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών με τη δημιουργία και των κλειστών ΚΥΤ», αναφέρει το ΚΚΕ.

Ο Περισσός καταλήγει αναφέροντας «Το ΚΚΕ απαιτεί να ξεκινήσει τώρα ο απεγκλωβισμός όλων των προσφύγων και μεταναστών από τη Λέσβο. Να κλείσει η Μόρια και να μην ανοίξει κανένα άλλο ΚΥΤ κλειστό ή ανοικτό. Η κυβέρνηση οφείλει να ναυλώσει σήμερα πλοία και να οργανώσει την μεταφορά των προσφύγων και μεταναστών, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα προς την ηπειρωτική χώρα, εξασφαλίζοντας χώρους με ανθρώπινες συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής για την προσωρινή φιλοξενία τους, έως ότου να τους δοθούν τα κατάλληλα έγραφα για να μεταβούν στις χώρες προορισμού τους. Οφείλει να διενεργήσει σε όλους τους πρόσφυγες και μετανάστες διαγνωστικά τεστ ώστε οι φορείς κορονοϊού να τεθούν στην απαραίτητη καραντίνα σε χώρους ξενοδοχείων πριν αναχωρήσουν από το νησί. Ειδική φροντίδα και προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην οργανωμένη μετακίνηση των οικογενειών με παιδιά καθώς και των εκατοντάδων ασυνόδευτων ανηλίκων. Δεν δικαιολογείται καμιά καθυστέρηση. Σε συνθήκες πανδημίας, αλλά και κλιμακούμενης έντασης στο Αιγαίο από την επιθετικότητα της τουρκικής κυβέρνησης, την οποία πριμοδοτούν ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και ΕΕ, προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός για την συνεκμετάλλευση του Αιγαίου αποδεικνύεται ακόμα πιο επικίνδυνο το να λειτουργούν στα νησιά του Αιγαίου κλειστά ή ανοικτά στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων και μεταναστών. Η κυβέρνηση αναλαμβάνει νέες τεράστιες ευθύνες στο βαθμό που θα αξιοποιήσει αυτήν την εκρηκτική κατάσταση για να προχωρήσει τον σχεδιασμό για δημιουργία στρατοπέδων εγκλωβισμού μεταναστών στη Λέσβο στα άλλα νησιά. Ο λαός της Λέσβου έχει τη γνώση και τη δύναμη και μπορεί να τον αποτρέψει».

Ελληνική Λύση: ο εμπρησμός στην Λέσβο είναι πολεμική ενέργεια

«Εχθές οι ισλαμοφασίστες της Συρίας δήλωσαν έτοιμοι να εισβάλλουν στην Ελλάδα στο πλευρό των Τούρκων. Σήμερα η Λέσβος φλέγεται από εμπρησμό που συνιστά πολεμική ενέργεια. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ καλεί για τελευταία φορά σε άμεση απέλαση ή μεταφορά σε ακατοίκητο νησί κάθε παράνομου μετανάστη. Η όποια κωλυσιεργία ισοδυναμεί με εθνική μειοδοσία», αναφέρει η Ελληνική Λύση.

Γιατροί του Κόσμου: αποδεικνύεται η αδυναμία να αντιμετωπιστεί με ανθρωπισμό η κρίση

Ένα ακόμα τραγικό γεγονός φέρνει στο προσκήνιο την Ελληνική και Ευρωπαϊκή αδυναμία να αντιμετωπίσουν με νηφαλιότητα και ανθρωπισμό μια εξελισσόμενη κρίση, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Γιατροί του Κόσμου και προσθέτουν:

Η φωτιά που κατέκαψε την Μόρια εχθές το βράδυ δεν είναι η πρώτη. Οι εγκαταστάσεις της Μόριας έχουν κατ’ επανάληψη καεί μερικώς, αποδεικνύοντας στην πράξη την ακαταλληλότητα της εγκατάστασης και των μέτρων ασφάλειας και προστασίας. Έχουμε θρηνήσει θύματα στο παρελθόν στην Μόρια, θανάτους στο έδαφος της Ελλάδας και της Ευρώπης, θανάτους σε καιρό ειρήνης και όχι σε περιβάλλον πολέμου που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν υπερίσχυε ο σεβασμός στο ανθρωπιστικό ιδεώδες και η τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Χωρίς συνεκτικές πολιτικές για την υποδοχή και το άσυλο, παρόμοιες τραγωδίες θα συνεχίσουν να συμβαίνουν επιβεβαιώνοντας με τον χειρότερο τρόπο την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών αποτροπής που εφαρμόζονται από την έναρξη της αυτής της κρίσης. Οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ έχουν επαναδιατυπώσει την θέση αυτή και έχουν πολλάκις προειδοποιήσει για τα δραματικά επακόλουθα, υποστηρίζοντας τις ασφαλείς διαδρομές για τους πρόσφυγες από τρίτες χώρες προς την Ευρώπη.

Η χώρα μας και η Ευρώπη βιώνουν μια κρίση υποδοχής και αλληλεγγύης έχοντας μετατρέψει μια ελέγξιμη κατάσταση σε ανθρωπιστική κρίση. Οι παντελώς ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, η στέρηση βασικών υπηρεσιών και αγαθών που παραβιάζουν κάθε έννοια ανθρωπισμού και δικαίου, δεν είναι αναγκαιότητα. Είναι πολιτική επιλογή που επιτείνει το πρόβλημα αντί να συμβάλλει σε βιώσιμες και ανθρωπιστικά αποδεκτές λύσεις. Είναι τελικά ο παράλογος γεωγραφικός περιορισμός που επιβλήθηκε από την άτυπη συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας το 2016 και εγκλώβισε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων στα νησιά, είναι οι κοντόφθαλμες και λαϊκίστικές πολιτικές που ευνόησαν την ανάπτυξη ακραίων συμπεριφορών και ρητορικής μίσους που επιβαρύνουν και περιπλέκουν την κατάσταση.

Εν μέσω πανδημίας, οι ~12,000 εγκλωβισμένοι της Μόριας, όπως και όλοι οι «κλειστοί» πληθυσμοί είναι πιο ευάλωτοι στην μετάδοση. Οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ από την έναρξη της έκρηξης της πανδημίας στην χώρα μας, σχεδίασαν ρεαλιστικά πλάνα αντιμετώπισης σε καταυλισμούς και εναλλακτικές δομές φιλοξενίας προκειμένου να αντιμετωπιστεί έγκαιρα η πιθανότητα περαιτέρω μετάδοσης της νόσου. Δυστυχώς, τα σχέδια αυτά δεν υλοποιήθηκαν στη βάση των πρώτων, «καλών» διαγνωστικών αποτελεσμάτων που δεν έδειχναν ύπαρξη ή εξάπλωση της νόσου.

Ενώ η πλήρης εκτίμηση των ζημιών στην Μόρια είναι σε εξέλιξη, οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ βρίσκονται στο πεδίο και είναι έτοιμοι να συνδράμουν με όποιο τρόπο μπορούν. Η κινητή ιατρική μονάδα της οργάνωσης βρίσκεται έξω από το κέντρο της Μόριας αυτή την στιγμή, συνδράμοντας στις προσπάθειες εντοπισμού τυχόν θυμάτων και στην εκτίμηση των νέων αναγκών ενώ οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ στην Αθήνα προετοιμάζουν έκτακτη αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης και ιατροφαρμακευτικού υλικού στο νησί. Καλούμε την πολιτεία, τους διεθνείς οργανισμούς, την κοινωνία των πολιτών, τους συναδέρφους μας και τους απλούς πολίτες να διαφυλάξουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των πληθυσμών σε κίνηση. Πρόσφυγες ή μετανάστες, είναι πρώτα από όλα άνθρωποι.