Κοινωνία

Φωτιά στα Καλύβια: εκκένωση οικισμού και διακοπή κυκλοφορίας (εικόνες)

Το έργο των Πυροσβεστικών δυνάμεων, δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Την κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική και οικοπεδική περιοχή στη θέση Φέριζα στα Καλύβια Αττικής.

Ήδη εκκενώθηκαν ο οικισμός Φέριζα, ενώ εκκενώνεται και ο οικισμός Όλυμπος αλλά και η Μόγριζα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται να δοθεί εντολή να εκκενωθούν η Ανάβυσσος, η Παλαιά Φώκαια και η Δροσιά.

Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή και ζητούν από τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι ενώ υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, γι’ αυτό έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 117 πυροσβέστες, με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 35 οχήματα, 5 αεροσκάφη, 8 ελικόπτερα, ενώ τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.