Κοινωνία

Ιερώνυμος: μήνυμα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος, με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, έστειλε μηνύματα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ο Μακαριώτατος, απευθύνθηκε ξεχωριστά στους μαθητές του Δημοτικού, τους μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου και τους εκπαιδευτικούς.

Το μήνυμα στους μαθητές Δημοτικού:

Το μήνυμα στους μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου

Το μήνυμα στους εκπαιδευτικούς: