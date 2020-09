Κόσμος

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Χωρίς τέλος ο εφιάλτης

Πλησιάζουν στους 190.000 οι νεκροί - Νέες εστίες Αϊόβα και Νότια Ντακότα

Τους 190.000 πλησιάζουν οι θάνατοι στις ΗΠΑ από την COVID-19, ενώ υπάρχει έξαρση των νέων κρουσμάτων κορονοϊού στις μεσοδυτικές ΗΠΑ, με Πολιτείες, όπως η Άιοβα και η Νότια Ντακότα, να αναδεικνύονται σε νέες εστίες της επιδημίας τις τελευταίες λίγες εβδομάδες.

Η Άιοβα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά λοιμώξεων στη χώρα, με το 15% των τεστ που έγιναν την περασμένη εβδομάδα να είναι θετικά στον νέο κορονοϊό. Στην κοντινή της Νότια Ντακότα το ποσοστό των θετικών τεστ ανέρχεται στο 19% ενώ στη Βόρεια Ντακότα στο 18%, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters.

Η έξαρση στην Άιοβα και τη Νότια Ντακότα συνδέεται με την λειτουργία εκ νέου των κολλεγίων στην Άιοβα και ετήσια συγκέντρωση μοτοσυκλετιστών τον περασμένο μήνα στο Στέρτζις της Νότιας Ντακότας.

Το Κάνσας, το Άινταχο και το Μισούρι βρίσκονται επίσης μεταξύ των πρώτων 10 πολιτειών με θετικά αποτελέσματα τεστ για την COVID-19.

Τα νέα κρούσματα κορονοϊού είχαν σημειώσει πτώση για επτά συναπτές εβδομάδες και ο αριθμός των θανάτων ανερχόταν σε περίπου 6.100 εβδομαδιαίως από την COVID-19 τον περασμένο μήνα στις ΗΠΑ.

Σε κατά κεφαλήν βάση, οι ΗΠΑ κατατάσσονται στην 12η θέση στον κόσμο σε αριθμό θανάτων, με 58 θανάτους ανά 100.000 ανθρώπους και στην 11η στον κόσμο σε αριθμό κρουσμάτων, με 1.933 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters.

Ο αριθμός επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στις ΗΠΑ είναι ο υψηλότερος στον κόσμο, με περισσότερα από 6,3 εκατομμύρια, ενώ ακολουθούν η Ινδία με 4,3 εκατομμύρια επιβεβαιωμένα κρούσματα SARS-CoV-2 και η Βραζιλία με 4,1 εκατομμύρια. Ο απολογισμός των νεκρών στις ΗΠΑ είναι επίσης ο υψηλότερος στον κόσμο.

Τα αμερικανικά Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου των Ασθενειών είχαν προβλέψει τον περασμένο μήνα ότι ο απολογισμός των θανάτων στις ΗΠΑ από COVID-19 θα φτάσει σε 200.000 με 211.000 ως τις 26 Σεπτεμβρίου.

Το ινστιτούτο υγείας του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον προέβλεψε την περασμένη εβδομάδα ότι οι θάνατοι στις ΗΠΑ από την COVID-19 θα φτάσουν τις 410.000 ως το τέλος του έτους.