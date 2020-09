Κοινωνία

Σχολεία: δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ – τι προβλέπεται για τη χρήση μάσκας

Με την ΚΥΑ ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες για το άνοιγμα των σχολείων την επόμενη Δευτέρα. Πως θα λειτουργήσουν, φροντιστήρια, κέντρα γλωσσών και βιβλιοθήκες.

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, η νέα ΚΥΑ που ρυθμίζει τις τελευταίες λεπτομέρειες για το άνοιγμα των σχολείων τη Δευτέρα, αλλά και όλων των εκπαιδευτικών δομών.

Ρυθμίζει ακόμη πώς θα λειτουργήσουν, φροντιστήρια, κέντρα γλωσσών και βιβλιοθήκες.

Μεταξύ άλλων προβλέπει ότι η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς, σε όλους τους εσωτερικούς χώρους και στους εξωτερικούς όταν υπάρχει συνωστισμός, όπως επίσης και στα μέσα μεταφοράς μαθητών ενώ οι μαθητές που δεν θα φορούν μάσκα θα παίρνουν απουσία.