ΗΠΑ: ευρύ δημοσκοπικό προβάδισμα του Μπάιντεν

Συνεχίζει να “καταποντίζεται” στις δημοσκοπήσεις ο Αμερικανός νυν και υποψήφιος Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν προηγείται του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες πανεθνικά μεταξύ των Αμερικανών που είναι πιθανό να ψηφίσουν, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos στην οποία καταγράφεται επίσης μείωση του αριθμού των αναποφάσιστων ψηφοφόρων συγκριτικά με τέσσερα χρόνια νωρίτερα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, που διενεργήθηκε στις 3-8 Σεπτεμβρίου και δημοσιεύθηκε σήμερα, 52% των πιθανών ψηφοφόρων σχεδιάζουν να στηρίξουν τον Μπάιντεν, ενώ 40% τον Τραμπ. Το 3% δήλωσε ότι θα ψηφίσει άλλον υποψήφιο και μόλις το 5% παραμένει αναποφάσιστο ενώ απομένουν λιγότεροι από 2 μήνες έως τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, οι ψηφοφόροι που δεν έχουν ακόμα στηρίξει υποψήφιο μεγάλου κόμματος είναι λιγότεροι από τους μισούς συγκριτικά με το 2016 και ο Μπάιντεν αυτή τη στιγμή έχει το πλεονέκτημα να εξασφαλίσει την πανεθνική λαϊκή ψήφο.

Ακόμα κι αν οι υπόλοιποι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι στηρίξουν τον Τραμπ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ο εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος μπορεί και πάλι να χάσει τη λαϊκή ψήφο από τον Μπάιντεν.

Ο Τράμπ μπορεί και πάλι να εξασφαλίσει την επανεκλογή του, ωστόσο, χωρίς να κερδίσει την πανεθνική λαϊκή ψήφο. Οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές δεν καθορίζονται από την εθνική ψήφο αλλά μάλλον από το ποιος κερδίζει το Σώμα των Εκλεκτόρων.

Πριν από τέσσερα χρόνια, η Δημοκρατική Χίλαρι Κλίντον έλαβε σχεδόν 3 εκατ. περισσότερες ψήφους από τον Τραμπ, μόνο και μόνο για να δει τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό της να κερδίζει οριακά το Σώμα των Εκλεκτόρων και την προεδρία.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos μετρά τη στήριξη για τους υποψηφίους του 2020 μεταξύ των ψηφοφόρων που δηλώνουν ότι είναι πίθανό να ψηφίσουν. Όταν η μέτρηση γίνεται με βάση τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, ο Μπάιντεν προηγείται του Τραμπ κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, συγκριτικά με προβάδισμα 7 μονάδων σε αντίστοιχη δημοσκόπηση της περασμένη εβδομάδα.

ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η δημοσκόπηση έδειξε ότι οι ψηφοφόροι που είναι πιθανό να ψηφίσουν έχουν ως βασικό τους μέλημα την πανδημία του κορονοϊού, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 186.000 Αμερικανούς και οδήγησε εκατομμύρια άλλους στην ανεργία, και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Σε ερώτηση για τα κριτήριά τους για την επιλογή προέδρου, το 28% δήλωσε ότι είναι η ικανότητα που φαίνεται να έχει ο υποψήφιος να χειριστεί τον κορονοϊό, το 23% ότι είναι η ικανότητα του υποψηφίου να τονώσει την οικονομία, και το 14% ότι ψάχνει για έναν υποψήφιο «με σκληρή στάση απέναντι στο έγκλημα».

Το 51% των πιθανών ψηφοφόρων δήλωσε ότι ο Μπάιντεν θα είναι καλύτερος στη διαχείριση του κορονοϊού στις ΗΠΑ, ενώ το 38% ότι καλύτερος θα είναι ο Τραμπ.

Ωστόσο ο Τραμπ έχει προβάδισμα σε ό,τι αφορά την αντίληψη για το ποιος είναι πιο «σκληρός απέναντι στο έγκλημα και τις πολιτικές ταραχές», με 45% να επιλέγουν τον Τραμπ, ενώ το 40% δήλωσε ότι ο Μπάιντεν θα είναι καλύτερος στον τομέα αυτό.

Σε ό,τι αφορά την οικονομία, κανείς υποψήφιος δεν έχει το πάνω χέρι μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων: 45% των ερωτηθέντων είπαν πως πιστεύουν ότι ο Μπάιντεν θα είναι καλύτερος για την εθνική οικονομία και την αύξηση του εργατικού δυναμικού, ενώ το 45% δήλωσε ότι πιστεύει ότι ο Τραμπ θα είναι καλύτερος.

Ο Μπάιντεν, που προηγείται του Τραμπ για το μεγαλύτερο διάστημα του έτους στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, έχει ευνοηθεί από τη στροφή προς τους Δημοκρατικούς κάποιων εκ των πλέον αξιόπιστων ψηφοφόρων στις ΗΠΑ: των λευκών με πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Ενώ οι λευκοί που δεν έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε μεγάλο βαθμό συνεχίζουν να στηρίζουν τον Τραμπ έναντι του Μπάιντεν, ο πρόεδρος δεν έχει παγιώσει το κυρίαρχο επίπεδο στήριξης που είχε σε αυτή την ομάδα ψηφοφόρων πριν από τέσσερα χρόνια, όταν κατέβηκε ως υποψήφιος απέναντι στην Κλίντον.

Σύμφωνα πάντως με δημοσκόπηση της NALEO και του ινστιτούτου Latino Decisions, που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Μπάιντεν έχει σημαντικό προβάδισμα έναντι του Τραμπ σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου μεταξύ των ισπανόφωνων ψηφοφόρων. Το 65% των ισπανόφωνων ψηφοφόρων σκοπεύουν να ψηφίσουν τον πρώην αντιπρόεδρο του Μπαράκ Ομπάμα και το 24% τον εν ενεργεία πρόεδρο.

Η δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos διενεργήθηκε διαδικτυακά, στα αγγλικά, σε όλες τις ΗΠΑ. Συγκέντρωσε απαντήσεις από 823 πιθανούς ψηφοφόρους, μεταξύ των οποίων και 390 που χαρακτηρίζονται Δημοκρατικοί και 351 που χαρακτηρίζονται Ρεπουμπλικάνοι.