Life

Η Κιμ Καρντάσιαν για την αυλαία του σόου “Keeping Up With the Kardashians”

Τέλος, μετά από 14 χρόνια, στο σόου που έκανε διάσημη όλη την οικογένεια.

Το ριάλιτι σόου της αμερικανικής τηλεόρασης, το οποίο έκανε διάσημη την Κιμ Καρντάσιαν και την οικογένειά της, θα σταματήσει μέσα στο 2021 έπειτα από 14 χρόνια, μετέδωσε χθες το δίκτυο E! .

Η σειρά "Keeping Up with the Kardashians", που έκανε παγκοσμίως γνωστή την Κιμ Καρντάσιαν και τις αδελφές της Κάιλι, Κλόι, Κένταλ, Κόρντεϊ και εκτίναξε τις καριέρες τους στο χώρο της μόδας και της ομορφιάς στα ύψη, θα προβάλει την τελευταία του σεζόν στις αρχές του νέου χρόνου, σύμφωνα με το δίκτυο και με την οικογένεια.

"Με βαριά καρδιά αποχαιρετούμε το Keeping Up with the Kardashians. Έπειτα από 14 χρόνια, 20 σεζόν, εκατοντάδες επεισόδια και πολλά spin-off σόου, αποφασίσαμε ως οικογένεια να τερματίσουμε αυτό το πολύ ιδιαίτερο ταξίδι", ανέφερε η οικογένεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Καρντάσιανς δεν αιτιολόγησαν την απόφασή τους, αλλά το E! αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι σέβεται "την απόφαση της οικογένειας να ζήσει τις ζωές της χωρίς τις κάμερές μας".

Το ριάλιτι σόου "Keeping Up with the Kardashians" προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2012 και οδήγησε στη δημιουργία 12 δευτερογενών (spin-off) τηλεοπτικών σειρών. Το τηλεοπτικό κοινό είχε μειωθεί τα τελευταία χρόνια στο ένα εκατομμύριο--από περίπου τέσσερα του ήταν στο απόγειο της δόξας του σόου.

Το σόου κατέγραφε την ιδιωτική και προσωπική ζωή της οικογένειας από την Καλιφόρνια, περιλαμβανομένου του γάμου της Κιμ Καρντάσιαν με τον ράπερ Κάνιε Γουέστ, την ένοπλη ληστεία στο Παρίσι όπου έπεσε θύμα η Κιμ, τον χωρισμό της Κλόε από τον μπασκετμπολίστα Λαμάμ Όντομ και την αλλαγή του ''πατριάρχη" της οικογένειας από Μπρους Τζένερ σε Κέιτλιν Τζένερ.

Το σόου βοήθησε την Κιμ Καρντάσιαν να ξεκινήσει την δική της σειρά ρούχων και προϊόντων ομορφιάς, την ετεροθαλή αδελφή της Κένταλ Τζένερ να ξεκινήσει καριέρα μοντέλου και την άλλη ετεροθαλή αδελφή της Κάιλι Τζένερ να προωθήσει την επιχείρησή της καλλυντικών χάρη στην οποία έγινε δισεκατομμυριούχος στα 21 της.

"Αυτή η εκπομπή μάς έκανε αυτές που είμαστε και θα είμαι για πάντα υπόχρεη σε όλους όσοι έπαιξαν κάποιο ρόλο στο να διαμορφώσουν τις καριέρες μας και να αλλάξουν για πάντα τις ζωές μας", ανέφερε η Κιμ Καρντάσιαν σε ανάρτησή της στο Instagram ανακοινώνοντας την απόφασή της στους 188 εκατομμύρια ακολούθους της.

Η ζωή της Κιμ Καρντάσιαν έχει πρόσφατα πάρει μια σοβαρότερη τροπή με την απόφασή της να κάνει άσκηση ως δικηγόρος.