Φωτιά στα Καλύβια: εκκένωση οικισμών - σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ο Δήμος Σαρωνικού

Με δύο μηνύματα μέσω του 112 η Πολιτική Προστασία καλεί τους κατοίκους να εκκενώσουν οικισμούς. Πληροφορίες για καμένα σπίτια. Ενισχύονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κήρυξε τον Δήμο Σαρωνικού ο δήμαρχος, Πέτρος Φιλίππου, καθώς η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην Κερατέα έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Με τρία μηνύματα μέσω του 112 η Πολιτική Προστασία καλεί τους κατοίκους να εκκενώσουν οικισμούς του δήμου Σαρωνικού όπου μαίνεται ανεξέλεγκτη μεγάλη πυρκαγιά

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί Φέριζα, Όλυμπος, της Αγροτικής Τράπεζας (Οικισμός ΑΤΕ) και Αγιασμόθι, καθώς και το Οικοτροφείο Αργώ όπου βρίσκονταν 27 παιδιά και όλοι μετέβησαν στο γήπεδο της Παλαιάς Φώκαιας.

Στο ένα από τα δύο μηνύματα του 112 καλούνται επίσης να απομακρυνθούν προληπτικά οι κάτοικοι από τους οικισμούς Άγιος Παντελεήμονας και Άρης Σαρωνίδας και να κατευθυνθούν προς την παραλία της Παλαιάς Φώκαιας, ενώ με νέο μήνυμα του 112 καλούνται όσοι βρίσκονται στην Ανάβυσσο να απομακρυνθούν προληπτικά λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς. Το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην Ανάβυσσο εκκενώστε τώρα για προληπτικούς λόγους προς Σαρωνίδα οδικώς από λεωφόρο Αναβύσσου-Καραμανλή-Σουνίου. Δασική πυρκαγιά στη Θέριζα».

Αυτή την ώρα στην πυρκαγιά επιχειρούν 117 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 35 οχήματα, πέντε αεροσκάφη εκ των οποίων το ένα είναι Σινούκ του στρατού. Επίσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. Επικεφαλής των δυνάμεων πυρόσβεσης είναι ο αρχηγός του ΠΣ αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι ενώ υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, γι’ αυτό έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά. Ο δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο μέτωπο της πυρκαγιάς και μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ περιέγραψε τις συνθήκες που επικρατούν.

«Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, καθώς ο αέρας είναι ισχυρός και δεν επιτρέπει τον έλεγχο της πυρκαγιάς από τις δυνάμεις που επιχειρούν. Το μέτωπο είναι τεράστιο και φυσάνε πολύ δυνατοί άνεμοι. Αυτή τη στιγμή η φωτιά κινείται προς την περιοχή της Αναβύσσου και της Φωκαίας. Εκκενώθηκε η Φέριζα και θα γίνουν κι άλλες εκκενώσεις σε οικισμούς», τόνισε και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ο κόσμος να βοηθήσει την κατάσταση και όπου ζητηθεί η απομάκρυνσή του, να υπακούσει και να μην αντιδρά. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και γίνεται επικίνδυνη λόγω της σφοδρότητας των ανέμων και ο κόσμος πρέπει να βοηθήσει σε αυτό που ζητούν οι αρμόδιες Αρχές».

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σε διαρκή επικοινωνία με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά, οι οποίοι βρίσκονται από νωρίς στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, για το συντονισμό των ενεργειών αντιμετώπισης των πυρκαγιών στην Αττική και σε διάφορες περιοχές της χώρας.



Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, παράλληλα με τις ενέργειες για την διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών, το πρώτο μέλημα παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Στην Αττική, έγινε χρήση του 112 για την εκκένωση των οικισμών Αγ. Παντελεήμονα, Άρη, Αναβύσσου και ΑΤΕ αφού πρώτα στεγανοποιήθηκαν οι δρόμοι διαφυγής. Ο συνολικός αριθμός των δασικών πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο είναι 71 και σε γενική επιφυλακή έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη την Επικράτεια.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η Αστυνομία στην ευρύτερη περιοχή της Φέριζας Κερατέας, λόγω της πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

- Στη λεωφόρο Καραμανλή, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου (ύψος Grand Resort), στο ρεύμα κυκλοφορίας από Αθήνα προς Σούνιο (αναστροφή οχημάτων προς Αθήνα)

- Στη Λεωφόρο Καραμανλή από το ύψος της Λεωφόρου Λαυρίου (αναστροφή οχημάτων προς Αθήνα).

- Στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου από το ύψος της οδού Αγίας Φωτεινής στο ρεύμα κυκλοφορίας από Σούνιο προς Αθήνα (αναστροφή οχημάτων προς Σούνιο).