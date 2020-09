Υγεία - Περιβάλλον

Θετική στον κορονοϊό γέννησε στο “Αττικόν”

Άλλη μία γυναίκα θετική στον στον ιο γέννησε. Η μητέρα μεταφέρθηκε στο θάλαμο αρνητικής πίεσης.

Μια γυναίκα θετική στον κορονοϊό γέννησε σήμερα ένα υγιέστατο κοριτσάκι στη Γ' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο «Αττικόν».

Η 34χρονη, που έχει ήδη ένα παιδί, βρισκόταν στην 39η εβδομάδα κύησης και παρακολουθούνταν σε ιδιωτικό μαιευτήριο παραπέμφθηκε σήμερα το πρωί στη Γ' Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η γυναίκα είχε υποβληθεί σε έλεγχο για λοίμωξη COVID-19 στις 20 Αυγούστου καθώς ο σύζυγός της είχε πυρετό.

Ο μοριακός έλεγχος παρέμεινε θετικός για τον κορονοϊό SARS-CoV-2 μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου. Η έγκυος γέννησε με καισαρική τομή επειδή είχε προηγηθεί καισαρική τομή στον προηγούμενο τοκετό.

Η μητέρα και το κοριτσάκι, βάρους γέννησης 3.350 γραμμαρίων, είναι σε άριστη κατάσταση.

Η μητέρα μεταφέρθηκε σε θάλαμο αρνητικής πίεσης και το νεογνό μεταφέρθηκε στη μονάδα πρόωρων νεογνών για παρακολούθηση.