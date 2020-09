Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - “Μαθαίνουμε ασφαλείς”: η καμπάνια του υπουργείου Παιδείας

«Η ταυτόχρονη διαφύλαξη της ατομικής και δημόσιας υγείας καθώς και η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελούν προτεραιότητα», αναφέρει σχετικά το υπουργείο Παιδείας.

Με στόχο την ομαλή έναρξη λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών και την τήρηση όλων των ενδεδειγμένων, από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, μέτρων προστασίας, έναντι της Covid-19, ενισχύεται η καμπάνια ενημέρωσης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με μία νέα ιστοσελίδα και νέο τηλεοπτικό spot.

Αρχικά, στην ιστοσελίδα mathainoumeasfaleis.gov.gr περιλαμβάνονται οδηγίες για εκπαιδευτικούς, φοιτητές και μαθητές, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, σχετικοί σύνδεσμοι, υπουργικές αποφάσεις, οδηγίες του ΕΟΔΥ αλλά και άλλες ενέργειες και δράσεις του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πρόληψη εξάπλωσης του κορονοϊού.

Όσο για τη νέα τηλεοπτική καμπάνια, αυτή ξεκινά από σήμερα να προβάλλεται στους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, προκειμένου να υπογραμμίσει τα μέτρα προστασίας και πρόληψης, ιδιαίτερα δε την ενδεδειγμένη χρήση μάσκας, αλλά και να αποκρούσει ανυπόστατες θεωρίες που παρακινούν στην παράβαση των κανόνων προφύλαξης από το νέο κορονοϊό.

«Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον σύσσωμης της εκπαιδευτικής κοινότητας και σύμφωνα με τις οδηγίες της ειδικής ομάδας των επιστημόνων, ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες, ώστε με την προσπάθεια, την επιμονή και την προσαρμοστικότητα όλων μας, να "Μαθαίνουμε Ασφαλείς"», καταλήγει η ανακοίνωση.