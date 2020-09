Life

“Η Φαμίλια” κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H νέα κωμωδία του ΑΝΤ1 κάνει πρεμιέρα! Εκείνος, εκείνη και οι λοιποί συγγενείς θα ανάβουν το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

Ένα ζευγάρι + τέσσερα παιδιά + δύο πεθερές + δύο κολλητοί φίλοι = ;

Γι’ αυτή την εξίσωση δεν χρειάζεται μαθηματικός αλλά… ψυχολόγος!

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καινούργιο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 21:00, εκείνος, εκείνη και οι λοιποί συγγενείς θα ανάβουν το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Ένα ζευγάρι, μετά από αρκετά χρόνια συμβίωσης, τέσσερα παιδιά, δουλειά, υποχρεώσεις και όλα τα μεγάλα και μικρά που έχει η καθημερινότητα, αποφασίζει να πάει σε ψυχολόγο-σύμβουλο γάμου.

Η σεξουαλική τους ζωή, η κούραση, η γκρίνια Εκείνης, η ανωριμότητα και τα παράπονα Εκείνου, η δύσκολη εφηβεία των δύο κοριτσιών τους, ο ιδιόρρυθμος μικρός γιος τους, το μωρό, οι φίλοι, η κοινωνική τους ζωή, αλλά και οι δύο πεθερές, δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για να τους βγάλουν εκτός ορίων!

O Γιάννης (Πυγμαλίων Δαδακαρίδης) και η Μαίρη (Ιωάννα Ασημακοπούλου) γνωρίστηκαν σε ένα λούνα-παρκ. Ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος και παντρεύτηκαν σχεδόν αμέσως. Σήμερα, τους βρίσκουμε με τέσσερα παιδιά πια, τα δίδυμα 16χρονα κορίτσια, Άννα (Νεφέλη Οικονόμου) και Έλλη (Μαρίτα Γαγάνη), τον 10χρονο Γιώργο (Κωνσταντίνος Σελβιάδης) και το μόλις μηνών αβάφτιστο κοριτσάκι τους. Το αλάτι και το πιπέρι στην οικογενειακή τους ζωή προσθέτουν σε μεγάλες δόσεις, η μαμά του Γιάννη (Υρώ Μανέ), η μαμά της Μαίρης (Ιωάννα Μαυρέα) και ο κολλητός του Γιάννη, ο Στάθης (Μιχάλης Σαράντης) με τη γυναίκα του Λίτσα (Ελεάννα Στραβοδήμου).

Η καθημερινότητά τους έχει μετατραπεί σε έναν τεράστιο αγώνα δρόμου, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να κρατήσουν και την φλόγα του γάμου τους δυνατή. Βλέποντας όλους τους φίλους και γνωστούς να χωρίζουν, αποφασίζουν, με πρωτοβουλία της Μαίρης, να επισκεφτούν τον ψυχολόγο-σύμβουλο γάμου Βαγγέλη Αυγερινό (Νίκος Σταυρακούδης).

Στο ραντεβού με τον ψυχολόγο, το ζευγάρι ξετυλίγει τις πιο κωμικοτραγικές σκηνές της καθημερινής οικογενειακής τρέλας που ζει.

Γιατί κάθε καλή συνεδρία, ξέρεις πώς θα ξεκινήσει, αλλά δεν ξέρεις πού θα καταλήξει...!!!

H νέα κωμωδία του ΑΝΤ1 βασίζεται στο φορμάτ «LA FAMIGLIA» των Ran Dovrat, Avi Belkin και Ohad Perach. Διανέμεται από την ARMOZA FORMATS (an ITV Company).

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Βασίλης Θωμόπουλος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Ζήσης Ρούμπος, Τόλης Παπαδημητρίου, Μάνος Τσότρας

Executive Producer: PEDIO PRODUCTIONS

Πρωταγωνιστούν: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Νίκος Σταυρακούδης, Μιχάλης Σαράντης, Ιωάννα Μαυρέα, Ελεάνα Σταυροδήμου, Μαρίτα Γαγάνη, Νεφέλη Οικονόμου, Κωνσταντίνος Σελβιάδης.

Στον ρόλο της Δέσποινας η Υρώ Μανέ.

«Η Φαμίλια»: Πρεμιέρα την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, και κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1

#HFamilia

Δείτε το τρέιλερ: