Διαγωνισμός για 300 λεωφορεία με leasing στην Αθήνα

Την προκήρυξη, σε χρόνο ρεκόρ, του διαγωνισμού για την προμήθεια με leasing 300 αστικών λεωφορείων, τα οποία στις αρχές του νέου έτους αναμένεται να έχουν βγει στους δρόμους της Αθήνας, ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής.

Μαζί με τη σύμπραξη με τα ΚΤΕΛ και τις προσλήψεις με διαδικασίες fast track αλλά κριτήρια ΑΣΕΠ, το leasing είναι μία από τις άμεσες δράσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για να βελτιωθεί η κατάσταση, μέχρι να λυθεί οριστικά το πρόβλημα, με την προμήθεια 1.000 νέων λεωφορείων για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα ο κ. Καραμανλής σε δήλωση του ανέφερε: «Εδώ και 14 μήνες, κάνουμε καθημερινή διαχείριση κρίσης για τις αστικές συγκοινωνίες μας. Αλλά εφαρμόζουμε και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανασυγκρότησή τους. Πριν λίγες μέρες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και εγώ, παρουσιάσαμε τα επόμενα βήματα αυτού του σχεδίου.

Σήμερα, σας ανακοινώνω ότι ένα ακόμα από αυτά, είναι γεγονός. Βρίσκεται στον αέρα, σε χρόνο ρεκόρ, ο διαγωνισμός για την προμήθεια με leasing 300 σύγχρονων λεωφορείων, που θα ενισχύσουν άμεσα τον στόλο της ΟΣΥ ΑΕ και στις αρχές του νέου έτους πιστεύουμε ότι θα είναι στους δρόμους της Αθήνας. Μαζί με τη σύμπραξη με τα ΚΤΕΛ και τις προσλήψεις με διαδικασίες fast track αλλά κριτήρια ΑΣΕΠ, είναι οι άμεσες δράσεις μας για να βελτιωθεί η κατάσταση.

Με περισσότερες επιλογές για τον πολίτη, περισσότερα δρομολόγια, λιγότερη ταλαιπωρία. Μέχρι να λυθεί οριστικά το πρόβλημα, με την προμήθεια 1.000 νέων λεωφορείων για Αθήνα και Θεσσαλονίκη».