Η Μέισι Γουίλιαμς στην μεγάλη οθόνη

Βγαίνοντας από τη μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή όλων των εποχών, η Γουίλιαμς άδραξε την ευκαιρία και μεταπήδησε στον ανεξάρτητο κινηματογράφο.

Αφού αφιέρωσε μια δεκαετία της ζωής της στο παγκόσμιο φαινόμενο του HBO, το «Game of Thrones», η Μέισι Γουίλιαμς θα παίξει τον πρώτο της κινηματογραφικό ρόλο στην ανεξάρτητη ταινία «The Owners», με την οποία κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο ο Τζούλιους Μπεργκ.

Πρόκειται για μία ταινία θρίλερ στην οποία μία παρέα πιστεύει ότι έχει βρει τον εύκολο στόχο: ένα άδειο σπίτι με χρηματοκιβώτιο γεμάτο μετρητά. Αλλά όταν το ηλικιωμένο ζευγάρι που ζει εκεί επιστρέφει νωρίς, η κατάσταση αλλάζει.

Καθώς ακολουθεί ένα θανατηφόρο παιχνίδι «γάτας και ποντικιού», οι επίδοξοι κλέφτες πρέπει να αγωνιστούν για να σωθούν από έναν εφιάλτη που δεν θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν.

«Βλέπω τον Ρόμπερτ Πάτινσον και την Κρίσκεν Στιούαρτ. Μου αρέσει αυτό που έκαναν», λέει η Γουίλιαμς στο «The Hollywood Reporter».

«Προσπάθησα πραγματικά να καταλάβω τι έκαναν καλά, τις αποφάσεις που πήραν και πώς αυτό επηρέασε πραγματικά τη μακροζωία της καριέρας τους. Ναι, σίγουρα κοιτάζω και τους δύο, και ναι, θα σημειώσω και θα ακολουθήσω τα χνάρια τους».