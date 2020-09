Παράξενα

Πεζοπορία 47 χιλιομέτρων για την διάδοχο της Σουηδίας!

Η Βικτώρια και ο σύζυγος και συνοδοιπόρος της, μοιράστηκαν με ακολούθους τους στιγμιότυπα απο το διάσημο μονοπάτι της χώρας.

Η Aυτού Υψηλότης η πριγκίπισσα διάδοχος του σουηδικού θρόνου Βικτώρια και ο σύζυγός της Ντάνιελ, ο πρώην προσωπικός της γυμναστής, έκαναν εκδρομή στην εξοχή το περασμένο Σαββατοκύριακο διανύοντας, κρατήστε την αναπνοή σας (ιδίως οι καπνίζοντες), ούτε λίγο ούτε πολύ 47 ολόκληρα χιλιόμετρα με τα πόδια!

Οι Σουηδοί πρίγκιπες μοιράστηκαν μάλιστα δύο στιγμιότυπα της φυσικής ζωής τους μακριά από τα ανάκτορα στο Jamtland Triangle, το πιο διάσημο μονοπάτι πεζοπορίας της Σουηδίας, στο λογαριασμό τους στο Instagram. Το φυσικό αυτό μονοπάτι χαρακτηρίζεται από τη μοναδική, αλπική χλωρίδα και εκτείνεται κατά μήκος ρυακιών. Φέροντας τον κατάλληλο εξοπλισμό πεζοπορίας, το βασιλικό ζευγάρι χαμογελά στη φωτογραφική μηχανή και δεν αφήνει καμία αμφιβολία για το πόσο απολαμβάνει την εκδρομή αυτή στην εξοχή.

Στην ανάρτησή τους, οι γονείς δύο παιδιών ευχαριστούν τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό STF, ο οποίος προσφέρει μεγάλες και μικρές περιηγήσεις για να κάνει τη φύση της Σουηδίας πιο προσιτή στους απλούς θνητούς. Ακριβώς στο πνεύμα της οπαδού της πεζοπορίας Βικτώριας δηλαδή, η οποία θέλει να φέρει την ομορφιά της χώρας της πιο κοντά στο λαό της. Δύσκολοι καιροί και δύσκολα καθήκοντα για πρίγκιπες, ακόμα και για Σουηδούς γαλαζοαίματους...