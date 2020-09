Πολιτισμός

Βουλή: εργασίες για ανάδειξη των εξωτερικών όψεων του κτηρίου της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το υπουργείο Πολιτισμού αναλαμβάνει την αποκατάσταση και ανάδειξη του κτηρίου της Βουλής με την ευκαιρία του εορτασμού 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

Τον Μάρτιο του 2021, με τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821, θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης των εξωτερικών όψεων του κτηρίου της Βουλής των Ελλήνων. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, από κοινού με την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, της σχετικής μελέτης και των εργασιών που ήδη εξελίσσονται στο ιστορικό μέγαρο του ελληνικού κοινοβουλίου.

Όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή του το ΥΠΠΟΑ, οι εργασίες αποκατάστασης ξεκίνησαν τον Αύγουστο από τα μαρμάρινα στοιχεία (πρόπυλα, εξώστες, κίονες, σκάλες, βάσεις φανοστατών, μαρμάρινοι λέοντες κ.ά.) που αποτελούν σημαντικό τμήμα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, αλλά και πολύτιμα αισθητικά στοιχεία, τα οποία έχουν καταπονηθεί ιδιαίτερα από τον χρόνο και τη μόλυνση του περιβάλλοντος.

«Όταν επισκέφθηκε την Αθήνα ο σπουδαίος Δανός παραμυθάς Κρίστιαν Άντερσεν, το 1841, αυτό που του έκανε μεγαλύτερη εντύπωση δεν ήταν τόσο τα ανάκτορα όσο τα μάρμαρα των ανακτόρων, δηλαδή τα μάρμαρα αυτού του κτηρίου, και έγραψε μάλιστα γι' αυτά πόσο τον εντυπωσίασαν» ανέφερε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρόεδρος της Βουλής. «Αυτά τα στοιχεία έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα συντηρήσουμε. Έχουν υποστεί φθορά χρονική, φθορά καυσαερίου, φθορά καιρικών συνθηκών, εμφανή φθορά» επεσήμανε.

Ο κ. Τασούλας εξήγησε ότι πρόκειται για μια επίπονη και αργόσυρτη διαδικασία αποκατάστασης, με σεβασμό στη λεπτομέρεια. Συμπλήρωσε δε πως, αμέσως μετά τα μαρμάρινα στοιχεία, θα ακολουθήσει η αποκατάσταση των ξύλινων στοιχείων του κτηρίου (θύρες εισόδου, κουφώματα, παράθυρα) και η τοιχοποιία, η οποία φέρει επιχρίσματα από έγχρωμο κονίαμα που μιμείται κυβόλιθους και έχει φθαρεί. Η διαδικασία συντήρησης και αποκατάστασης της όψης συνδέεται και με το εν εξελίξει έργο ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου, καθώς θα αντικατασταθούν τα παλαιά κουφώματα με ενεργειακά. Πρόσθεσε ακόμη ότι οι εργασίες θα γίνονται ακολουθώντας τα σκιερά σημεία, ανά εποχή. «Το τελικό αποτέλεσμα θα δώσει ζωή και απαστράπτουσα εικόνα σε ένα από τα ωραιότερα παγκοσμίως κτήρια» τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής.

Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Βουλής για τη συνεργασία σημειώνοντας: «Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία, ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας στο υπουργείο Πολιτισμού και στις υπηρεσίες του, τις οποίες γνωρίσατε από κοντά την περίοδο της υπουργίας σας, που οφείλω να πω ότι ήταν μία από τις πολύ καλές περιόδους για το υπουργείο. Έτσι, λοιπόν, ήταν προφανές ότι το υπουργείο Πολιτισμού θα ανταποκρινόταν και αυτή τη φορά, όπως και στο παρελθόν, και για έναν λόγο παραπάνω, ότι πλέον η συνεργασία θα ήταν με εσάς. Εκτός από τις υπηρεσίες της Βουλής, δηλαδή την Τεχνική της Διεύθυνση, θα ήταν προσωπικά με εσάς».

Η κ. Μενδώνη ανέφερε ότι το κτήριο της Βουλής είναι κηρυγμένο ως μνημείο εδώ και πολλά χρόνια και έχει δεχθεί πολλές μετατροπές, κάποιες όχι πολύ πετυχημένες, ενώ δύο φορές κινδύνεψε από πυρκαγιά, το 1884 και το 1909. «Σήμερα», συμπλήρωσε, «το Μέγαρο κρατά όλα τα στοιχεία της μεγαλοπρέπειας και της αυθεντικότητάς του και το μάρμαρο είναι ένα από τα βασικά δομικά του στοιχεία, τα οποία λειτουργούν και ως διακοσμητικά αλλά και ως τμήματα της αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Έχουν δηλαδή μια λειτουργικότητα αντίστοιχη με αυτήν που είχαν στους ναούς της κλασικής αρχαιότητας».

Η υπουργός τόνισε ιδιαίτερα ότι εκτός από τα έργα αποκατάστασης, για πρώτη φορά με τη χρήση υπερσύγχρονης τεχνολογίας με laser 3d scanner, έγινε πλήρης αποτύπωση ολόκληρου του κτηρίου, που αποτελεί μία εις βάθος ψηφιακή καταγραφή όλων των φθορών, των υλικών και των παρεμβάσεων που έχει δεχθεί στο παρελθόν, ώστε οι μελλοντικές εργασίες συντήρησης να βασίζονται σε πλήρη και ακριβή στοιχεία.

Το έργο αποκατάστασης γίνεται με αυτεπιστασία του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με 12 συντηρητές από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων και 8 ειδικούς συντηρητές λίθου που προσλήφθηκαν με σύμβαση έργου, και με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.