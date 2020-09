Κοινωνία

Μόρια: ολική καταστροφή στις οικιστικές ζώνες του ΚΥΤ (εικόνες)

Απολογισμός της καταστροφής στη Μόρια από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Σκηνές και είδη πρώτης ανάγκης φθάνουν από άλλα νησιά...

Σχεδόν ολοσχερώς έχει καταστραφεί το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στη Μόρια, αλλά ο ελαιώνας και οι εγκαταστάσεις έξω από το ΚΥΤ έχουν υποστεί μικρές ζημιές, όπως επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει συλλέξει ο διεθνής οργανισμός από το πεδίο, οι οικιστικές ζώνες 1-5 εντός του ΚΥΤ έχουν καταστραφεί πλήρως, εκτός από κάποια κοντέινερ στη ζώνη 2. Μεγάλες ζημιές, επίσης, υπέστη σε μεγάλο βαθμό ο χώρος που στεγάζονταν οι διοικητικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και τα γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου. Κατεστραμμένοι είναι επίσης η ασφαλής ζώνη για τους ασυνόδευτους και ο χώρος για τις γυναίκες που είναι μόνες τους. Αντίθετα, μικρές ζημιές έχει το προαναχωρησιακό κέντρο.

Στον ελαιώνα έξω από το ΚΥΤ, μόνο μία οικιστική ζώνη έχει καταστραφεί ολοσχερώς (η ζώνη 12) και άλλη μία εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους αλλά υπέστη μικρές ζημιές. Οι ζώνες 7-11 φαίνονται να είναι σε καλή κατάσταση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ιατρικό κέντρο της Ύπατης Αρμοστείας δεν υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ το κέντρο υγείας που δώρισε η ολλανδική κυβέρνηση είχε μόνο μικρές ζημιές.

Οι ίδιες πηγές της Ύπατης Αρμοστείας επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι έχουν θέσει στη διάθεση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σκηνές, που θα μεταφερθούν από άλλα νησιά, για να χρησιμοποιηθούν, όπου χρειαστεί, όπως και είδη πρώτης ανάγκης.

Επίσης, έχουν διαθέσει 51 κοντέινερ στο Καρά Τεπέ, που μπορούν να φιλοξενήσουν περίπου 300 ευάλωτους. Σε ανακοίνωσή της εξάλλου, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εκφράζει «τη βαθιά της θλίψη για τη φωτιά» και ευχαριστεί τις τοπικές αρχές που προσπάθησαν να περιορίσουν τη φωτιά και βοήθησαν τους ανθρώπους εκεί.

Επίσης, σε σχέση με αναφερόμενες εντάσεις μεταξύ κατοίκων του νησιού και αιτούντων άσυλο που προσπαθούσαν να φτάσουν στην πόλη της Μυτιλήνης, ο διεθνής οργανισμός απευθύνει έκκληση σε όλους για αυτοσυγκράτηση και καλεί εξάλλου τους ανθρώπους που διέμεναν πριν στο ΚΥΤ, το οποίο βρισκόταν σε καραντίνα, και τους 35 που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παραμείνουν κοντά στο ΚΥΤ, καθώς καταβάλλονται προσπάθειες να βρεθεί προσωρινή λύση για τη στέγασή τους.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) σε ανακοίνωσή της επιβεβαιώνει ότι πολλές από τις εγκαταστάσεις της στη Μόρια καταστράφηκαν και σημειώνει ότι ως αποτέλεσμα της εκτεταμένης ζημιάς οι επιχειρησιακές της δραστηριότητες αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας. Ωστόσο, ο οργανισμός θα συνεχίσει μερικώς τις επιχειρησιακές του δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις του στην Παγανή.

Κομισιόν για Μόρια: Προτεραιότητα για εμάς είναι η ασφάλεια των ανθρώπων που επλήγησαν

Τη συμπαράσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους κατοίκους της Λέσβου, στους μετανάστες και στο προσωπικό του ΚΥΤ της Μόριας εξέφρασε, ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μάρος Σέφκοβιτς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σήμερα στις Βρυξέλλες. Ο Μ. Σέφκοβιτς ανέφερε ότι το κολέγιο των Επιτρόπων ενημερώθηκε για τη φωτιά που ξέσπασε στη Μόρια και για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή.

«Είμαστε σε στενή επαφή με τις ελληνικές Αρχές. Υπάρχει πλήρης κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή ευρωπαϊκής στήριξης, η οποία θα περιλαμβάνει και οικονομική βοήθεια, αλλά και συντονισμό με άλλα κράτη-μέλη μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.¨», δήλωσε ο Μ. Σέφκοβιτς. Ο ίδιος σημείωσε, ωστόσο, ότι οι ελληνικές Αρχές θα πρέπει να αξιολογήσουν την κατάσταση και να προσδιορίσουν τις ανάγκες για βοήθεια. «Η έμπρακτη βοήθεια των κρατών-μελών είναι καθήκον, υπό αυτές τις συνθήκες», πρόσθεσε.

Σημείωσε, επίσης, ότι ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς και η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον μίλησαν με τον Έλληνα πρωθυπουργό και με τον αρμόδιο Έλληνα Υπουργό Μετανάστευσης.

«Προτεραιότητα για εμάς είναι η ασφάλεια των ανθρώπων που επλήγησαν, η παροχή πρώτων βοηθειών, στέγασης και ειδών υγειινής. Ως πρώτο βήμα στηρίξαμε την άμεση μετακίνηση των τελευταίων 400 ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων από τη Μόρια στην ενδοχώρα», είπε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

