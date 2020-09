Πολιτική

Η “σκιώδης Κυβέρνηση” του ΣΥΡΙΖΑ - Οι νέοι Τομεάρχες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια στελέχη αναλαμβάνουν την παρακολούθηση κάθε τομέα του κυβερνητικού έργου. Οι αναβαθμίσεις, οι καραμπόλες και οι μετακινήσεις.

Όπως αναφέρεται σε ανακοινωση της Κουμουνδούρου, "την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανά τομέα αρμοδιότητας αναλαμβάνουν οι παρακάτω βουλευτές της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ.

Τομέας Οικονομικών: Αχτσιόγλου Έφη, Αλεξιάδης Τρύφων (αναπληρωτής Φορολογικής Πολιτικής), Παπανάτσιου Κατερίνα (αναπληρώτρια Δημοσιονομικής Πολιτικής)

Τομέας Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Χαρίτσης Αλέξης , Μαμουλάκης Χάρης (αναπληρωτής), Σαρακιώτης Γιάννης (αναπληρωτής Έρευνας και Τεχνολογίας)

Τομέας Εξωτερικών: Κατρούγκαλος Γιώργος, Μπουρνούς Γιάννης (αναπληρωτής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων), Τζάκρη Θεοδώρα (αναπληρώτρια Απόδημου Ελληνισμού και Εξωτερικού Εμπορίου)

Τομέας Προστασίας του Πολίτη: Σπίρτζης Χρήστος, Καφαντάρη Χαρά (αναπληρώτρια Πολιτικής Προστασίας), Καλαματιανός Διονύσης (αναπληρωτής)

Τομέας Εθνικής Άμυνας: Δρίτσας Θοδωρής , Τσίπρας Γιώργος (αναπληρωτής)

Τομέας Παιδείας και Θρησκευμάτων: Φίλης Νίκος, Τζούφη Μερόπη (αναπληρώτρια)

Τομέας Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων: Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα, Φωτίου Θεανώ (αναπληρώτρια Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Τομέας Υγείας: Ξανθός Ανδρέας, Βαρεμένος Γιώργος (αναπληρωτής), Αυγέρη Δώρα (αναπληρώτρια)

Τομέας Ενέργειας-Περιβάλλοντος: Φάμελλος Σωκράτης , Πέρκα Θεοπίστη (αναπληρώτρια)

Τομέας Πολιτισμού-Αθλητισμού: Αναγνωστοπούλου Σία, Σκουρολιάκος Πάνος (αναπληρωτής Πολιτισμού), Μωραΐτης Θάνος (αναπληρωτής Αθλητισμού)

Τομέας Δικαιοσύνης΅: Ξανθόπουλος Θεόφιλος , Αγαθοπούλου Ειρήνη (αναπληρώτρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ισοτητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων)

Τομέας Εσωτερικών: Ζαχαριάδης Κώστας, Χατζηγιαννάκης Μίλτος (αναπληρωτής Τοπικής Αυτοδιοίκησης), Πολάκης Παύλος (αναπληρωτής Διαφάνειας της Διοικητικής Δράσης), Μάλαμα Κυριακή (αναπληρώτρια Μακεδονίας και Θράκης)

Τομέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Κάτσης Μάριος, Γκαρά Αναστασία (αναπληρώτρια Ενημέρωσης και Επικοινωνίας),

Τομέας Υποδομών-Μεταφορών΅: Παππάς Νίκος, Γιαννούλης Χρήστος (αναπληρωτής Μεταφορών),

Τομέας Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Σαντορινιός Νεκτάριος , Μιχαηλίδης Ανδρέας (αναπληρωτής Νησιωτικής Πολιτικής)

Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Αραχωβίτης Σταύρος, Τελιγιορίδου Ολυμπία (αναπληρώτρια)

Τομέας Τουρισμού: Νοτοπούλου Κατερίνα , Αυλωνίτης Αλέξανδρος (αναπληρωτής)

Τομέας Μετανάστευσης και Ασύλου: Ψυχογιός Γιώργος

Συντονιστής ΕΠΕΚΕ και Υπεύθυνος Χρηματοπιστωτικού Τομέα: Φλαμπουράρης Αλέκος

Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ορίζονται οι: α) Τσακαλώτος Ευκλείδης, β) Σκουρλέτης Πάνος, γ) Ραγκούσης Γιάννης

Οι 3 κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι θα συντονίζουν του τομείς που περιλαμβάνονται στις διαρκείς επιτροπές που αναλαμβάνουν:

Ευκλείδης Τσακαλώτος : Οικονομικών Υποθέσεων - Παραγωγής και Εμπορίου

: Οικονομικών Υποθέσεων - Παραγωγής και Εμπορίου Σκουρλέτης Πάνο ς: Μορφωτικών Υποθέσεων –Κοινωνικών Υποθέσεων

ς: Μορφωτικών Υποθέσεων –Κοινωνικών Υποθέσεων Ραγκούσης Γιάννης: Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης –Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων".