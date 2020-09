Κοινωνία

Φωτιά στην Κηφισιά

Το έργο των πυροσβεστών είναι αρκετά δύσκολο καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική περιοχή της Νέας Μάκρης και στον περιφερειακό δρόμο προς τον Διόνυσο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Το μέτωπο έχει περιοριστεί δραστικά, μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Η κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης ήταν μεγάλη και άμεση και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μεγάλες εστίες, παρά μόνο μικροεστίες και επιχειρείται η κατάσβεσή τους. Οι προσπάθειες θα συνεχιστούν μέχρι να τεθεί η κατάσταση υπό πλήρη έλεγχο, αλλά και για να μην υπάρξουν αναζωπυρώσεις.

«Ευτυχώς η κατάσταση πλέον ελέγχεται και προχωράμε προς την κατάσβεση και των μικρών εστιών», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Μαραθώνα Στέργιος Τσίρκας.

Στο μεταξύ υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί και η πυρκαγιά στο ρέμα Κοκκιναρά, στην Κηφισιά.