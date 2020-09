Πολιτική

Τσαβούσογλου: πριν 98 χρόνια σώθηκε η Σμύρνη και όλη η Ανατολία από την ελληνική καταπίεση

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών "χτύπησε" ξανά, μέσω Twitter, με αφορμή την επέτειο κατάληψης της Σμύρνης...

Δεν έχουν τέλος οι εμπρηστικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος "χτύπησε" ξανά με αφορμή την επέτειο κατάληψης της Σμύρνης.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε ότι «Σαν σήμερα, πριν από 98 χρόνια, δεν σώθηκε μονάχα η Σμύρνη από την ελληνική καταπίεση, αλλά ολόκληρη η Ανατολία. Η Ελλάδα καταδικάστηκε σε αποζημιώσεις. Επίσης, αυτοί που εμπιστεύτηκαν άλλους, απογοητεύτηκαν στο τέλος. Τιμάμε τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, τους μάρτυρές μας και τους βετεράνους του Πολέμου της Ανεξαρτησίας μας».

Η προκλητική αυτή ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφία που δείχνει Τούρκους στρατιώτες να κρατούν τη σημαία της χώρας τους στη Σμύρνη.

«Αυτοί που θέλουν να βλάψουν τα δικαιώματά μας στην Ανατολική Μεσόγειο και αυτοί που προκαλούν στο Καστελόριζο, ας δουν σήμερα την αποφασιστικότητα που δείξαμε στη Σμύρνη» τόνισε από πλευράς του ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν, Ομέρ Τσελίκ.