Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: κρούσματα σε σχολεία στο Περιστέρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σε σχολικές μονάδες πριν καν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι!

Συναγερμός σήμανε στο Περιστέρι λόγω δύο κρουσμάτων κορονοϊού σε σχολεία της πόλης. Συγκεκριμένα, ένας εκπαιδευτικός και μια καθαρίστρια βρέθηκαν θετικοί στο 30ο Δημοτικό σχολείο και στο 16ο Γυμνάσιο Περιστερίου.

Μετά τα θετικά τεστ ο Δήμος Περιστερίου προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες βάσει του υγειονομικού πρωτοκόλλου ενημερώνοντας τον ΕΟΔΥ και το Υπουργείο Παιδείας, ενώ πραγματοποιήθηκαν απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους των δύο σχολικών μονάδων.

Από την πρώτη στιγμή επισκέφθηκαν τα σχολεία και ενημερώθηκαν για τα κρούσματα τόσο ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Θεοδωράκος όσο και ο Αντιδήμαρχος Υγείας κ. Μπεκιάρης. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στις επόμενες ώρες όλοι οι εκπαιδευτικοί του 30ου δημοτικού σχολείου Περιστερίου θα υποβληθούν σε covid-test στο Κέντρο Υγείας Περιστερίου ενώ οι επόμενες ενέργειες αναμένονται από τον ΕΟΔΥ.

Το γεγονός ότι ένα εκ των δυο κρουσμάτων ήταν ασυμπτωματικό είναι αυτό που ανησυχεί περισσότερο τους υπεύθυνους του ΕΟΔΥ που έχουν προχωρήσει σε ιχνηλάτηση.

Πηγή: peristerinews.gr