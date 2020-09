Πολιτική

Κουμουτσάκος στον ΑΝΤ1: να μην μιλούν για την Μόρια όσοι ευθύνονται για την Ειδομένη

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μίλησε για την φωτιά στην Μόρια και τις συνέπειες της.

Ο Γιώργος Κουμουτσάκος απάντησε στα ερωτήματα του Νίκου Χατζηνικολάου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για την Μόρια και τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ΚΥΤ, σημειώνοντας «η Μόρια απέχει πολύ από τις συνθήκες που θα έπρεπε να έχει, έτσι την παραλάβαμε, το έχουμε πει και το έχουμε παραδεχθεί. Κατά τα άλλα, προχωρήσαμε σε αποσυμφόρηση της Μόριας, που σε λίγους μήνες μειώθηκε ο πληθυσμός εκεί από 20.000 σε 13.000, παράλληλα με την μείωση των προσφυγικών ροών, των πολλαπλών ροών που αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο διάστημα».

«Η Κυβέρνηση αντιμετώπισε κάτι πρωτόγνωρο, τον συνδυασμό του Μεταναστευτικού και της πανδημίας, αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν αντιμετώπισε καμία άλλη Κυβέρνηση», ενώ απαντώντας στα πυρά της αντιπολίτευσης είπε ότι «δεν μπορεί να μιλά η αντιπολίτευση που ευθύνεται για την Ειδομένη, δεν έχει αξιοπιστία».

Ο κ. Κουμουτσάκος υποστήριξε είπε ότι η Κυβέρνηση και οι Αρχές αντιμετώπισαν την κατάσταση, λέγοντας ότι υπήρξε άμεση αντίδραση, ότι δεν υπήρξε κάποιος νεκρός και ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την φιλοξενία των αλλοδαπών.

«Γίνεται το ανθρωπίνως δυνατόν για να ελεγχθεί η κατάσταση», επανέλαβε ο κ. Κουμουτσάκος, λέγοντας ότι από τους 35 αλλοδαπούς που ήταν θετικοί στον κορονοϊό και βγήκαν από το ΚΥΤ μαζί με άλλες 3.000 ανθρώπους, οι Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τους 8 και γίνεται ιχνηλάτηση των επαφών τους, ενώ αναζητούνται και οι υπόλοιποι.

Ακόμη, επεσήμανε ότι υπάρχει βούληση όλων των ευρωπαϊκών κρατών να παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια.