Μόρια: συναγερμός για αναζωπύρωση στο ΚΥΤ

Τα νέα μέτωπα φαίνεται να βρίσκονται σε περιοχές που δεν είχαν πληγεί από τη χθεσινή φωτιά. Ολική η καταστροφή στο ΚΥΤ. Τι λέει η Κομισιόν για τη Μόρια.

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στη Μόρια λόγω αναζωπύρωσης της φωτιάς εντός του Κέντρου Υποδοχής Προσφύγων.

Τα αίτια της αναζωπύρωσης δεν είναι ακόμη γνωστά, καθώς τα νέα μέτωπα φαίνεται να βρίσκονται σε περιοχές που δεν είχαν πληγεί από τη φωτιά που ξέσπασε χθες.

Το σκηνικό είναι εφιαλτικό, καθώς οι καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή, ενώ δεκάδες πρόσφυγες και τμετανάστες, προσπαθούν να απομακρυνθούν, κρατώντας στην αγκαλιά τους τα παιδιά τους. Παράλληλα, ακούγονται συνεχώς εκρήξεις από εύλεκτα υλικά, όπως φιάλες.

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς, ενώ εντείνει την ανησυχία στην περιοχή.

Ολική η καταστροφή στις οικιστικές ζώνες του ΚΥΤ

Σχεδόν ολοσχερώς έχει καταστραφεί το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στη Μόρια, αλλά ο ελαιώνας και οι εγκαταστάσεις έξω από το ΚΥΤ έχουν υποστεί μικρές ζημιές, όπως επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει συλλέξει ο διεθνής οργανισμός από το πεδίο, οι οικιστικές ζώνες 1-5 εντός του ΚΥΤ έχουν καταστραφεί πλήρως, εκτός από κάποια κοντέινερ στη ζώνη 2. Μεγάλες ζημιές, επίσης, υπέστη σε μεγάλο βαθμό ο χώρος που στεγάζονταν οι διοικητικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και τα γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου. Κατεστραμμένοι είναι επίσης η ασφαλής ζώνη για τους ασυνόδευτους και ο χώρος για τις γυναίκες που είναι μόνες τους. Αντίθετα, μικρές ζημιές έχει το προαναχωρησιακό κέντρο.

Στον ελαιώνα έξω από το ΚΥΤ, μόνο μία οικιστική ζώνη έχει καταστραφεί ολοσχερώς (η ζώνη 12) και άλλη μία εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους αλλά υπέστη μικρές ζημιές. Οι ζώνες 7-11 φαίνονται να είναι σε καλή κατάσταση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ιατρικό κέντρο της Ύπατης Αρμοστείας δεν υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ το κέντρο υγείας που δώρισε η ολλανδική κυβέρνηση είχε μόνο μικρές ζημιές.

Οι ίδιες πηγές της Ύπατης Αρμοστείας επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι έχουν θέσει στη διάθεση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σκηνές, που θα μεταφερθούν από άλλα νησιά, για να χρησιμοποιηθούν, όπου χρειαστεί, όπως και είδη πρώτης ανάγκης.

Επίσης, έχουν διαθέσει 51 κοντέινερ στο Καρά Τεπέ, που μπορούν να φιλοξενήσουν περίπου 300 ευάλωτους. Σε ανακοίνωσή της εξάλλου, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εκφράζει «τη βαθιά της θλίψη για τη φωτιά» και ευχαριστεί τις τοπικές αρχές που προσπάθησαν να περιορίσουν τη φωτιά και βοήθησαν τους ανθρώπους εκεί.

Επίσης, σε σχέση με αναφερόμενες εντάσεις μεταξύ κατοίκων του νησιού και αιτούντων άσυλο που προσπαθούσαν να φτάσουν στην πόλη της Μυτιλήνης, ο διεθνής οργανισμός απευθύνει έκκληση σε όλους για αυτοσυγκράτηση και καλεί εξάλλου τους ανθρώπους που διέμεναν πριν στο ΚΥΤ, το οποίο βρισκόταν σε καραντίνα, και τους 35 που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παραμείνουν κοντά στο ΚΥΤ, καθώς καταβάλλονται προσπάθειες να βρεθεί προσωρινή λύση για τη στέγασή τους.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) σε ανακοίνωσή της επιβεβαιώνει ότι πολλές από τις εγκαταστάσεις της στη Μόρια καταστράφηκαν και σημειώνει ότι ως αποτέλεσμα της εκτεταμένης ζημιάς οι επιχειρησιακές της δραστηριότητες αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας. Ωστόσο, ο οργανισμός θα συνεχίσει μερικώς τις επιχειρησιακές του δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις του στην Παγανή.

Ένα επιβατηγό πλοίο και δυο αρματαγωγά θα φιλοξενήσουν 2.000 πρόσφυγες

Ένα επιβατηγό πλοίο και δυο αρματαγωγά θα φιλοξενήσουν περί τους 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες που είναι άστεγοι μετά τη χθεσινή πυρκαγιά στον καταυλισμό της Μόριας, ανακοίνωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης στη διάρκεια συνέντευξής του στη Μυτιλήνη με τον υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκο και τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ Παναγιώτη Αρκουμανέα.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Μηταράκης στον καταυλισμό της Μόριας καταστράφηκαν «οι χώροι διοίκησης, οι χώροι της Υπηρεσίας Ασύλου και άλλες διοικητικές εγκαταστάσεις. Επίσης, κάηκε ο χώρος εντατικής θεραπείας της νέας υγειονομικής μονάδας της δομής, ενώ στους χώρους φιλοξενίας του γενικού πληθυσμού έχουν συμβεί υλικές καταστροφές, που θα επιδιορθωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα». Κατά τη χθεσινή πυρκαγιά όπως είπε, προτεραιότητα ήταν «η μεταφορά των ασυνόδευτων ανηλίκων σε χώρο εκτός δομής και η εκκένωση της Δομής για να διασφαλιστούν οι ανθρώπινες ζωές των διαμενόντων και του προσωπικού, ενώ παράλληλα ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας των πολιτών». Συμπλήρωσε μάλιστα πως «μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί ούτε τραυματίες, ούτε θύματα, ούτε αγνοούμενοι».

Ο κ. Μηταράκης ανακοίνωσε ότι «σήμερα κιόλας μεταφέρονται από τη Λέσβο στην ενδοχώρα 400 ασυνόδευτα ανήλικα που είχαν απομείνει στο ΚΥΤ. Απομένουν 3.500 αιτούντες άσυλο των οποίων οι χώροι διαβίωσης καταστράφηκαν από την πυρκαγιά και για αυτούς λαμβάνουμε έκτακτα μέτρα. Καταρχήν, οι πλέον ευάλωτοι, περίπου 1.000 άτομα, θα διανυκτερεύσουν από σήμερα σε πλοίο, που αναμένεται να καταπλεύσει στο Λιμάνι της Μυτιλήνης αργά σήμερα το βράδυ και το οποίο παραχωρεί δωρεάν η εταιρεία Blue Star και την οποία ευχαριστούμε για την προσφορά της. Επίσης, αύριο αναμένεται να καταπλεύσουν δυο αρματαγωγά του Πολεμικού Ναυτικού, που θα χρησιμοποιηθούν για προσωρινή φιλοξενία αιτούντων άσυλο».

Για τους υπόλοιπους, συμπλήρωσε ο κ. Μηταράκης «μεταφέρονται ήδη στη Λέσβο σκηνές που θα εγκατασταθούν στη Μόρια και λοιπό υλικό πρώτης ανάγκης που θα διανεμηθεί στους αιτούντες άσυλο ώστε να διαμείνουν σε χώρους στο ΚΥΤ Μόριας που δεν επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά και σε τρίτους χώρους που θα υποδειχθούν από την τοπική αυτοδιοίκηση». Ο κ. Μηταράκης ανακοίνωσε πως αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης που ήδη συζητιέται στην Ευρώπη, είναι «η ανακατανομή των διαμενόντων της Μόριας σε άλλα κράτη-μέλη». Τέλος ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σημείωσε αναφερόμενος στη βούληση της κυβέρνησης για δημιουργία μιας νέας κλειστής δομής, ότι τα χθεσινά γεγονότα «καταδεικνύουν την ανάγκη να επιταχυνθεί η διαδικασία δημιουργίας μιας κλειστής ελεγχόμενης δομής. Μίας δομής που θα χαρακτηρίζεται ως ελεγχόμενη, ασφαλής και ανθρώπινη. Μιας δομής με περίφραξη στρατιωτικού τύπου, συστήματα ελέγχου και καμερών όπου και θα προλαμβάνονται εν τη γενέσει τους περιστατικά εγκληματικότητας. Μιας δομής, πρωτίστως, που θα εμφυσήσει το αίσθημα ασφάλειας, τόσο στους διαμένοντες, όσο και στις τοπικές κοινωνίες. Μιας δομής που θα εξασφαλίζει ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους φιλοξενούμενους της».

Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στο σκοπό της συμμετοχής του στο ταξίδι που ήταν ο συντονισμός των προσπαθειών με αυτές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού που ενισχύονται σχετικά.

Τέλος ο κ. Αρκουμανέας ανακοίνωσε την πραγματοποίηση μεγάλου αριθμού τέστ ανίχνευσης κορονοϊού σε πρόσφυγες αλλά και μόνιμους κατοίκους. Στην απόφαση για την ενίσχυση του ΕΚΑΒ, της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης ενώ τέλος έκανε γνωστό ότι σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας θα ενισχυθεί σημαντικά ο αριθμός γιατρών και νοσηλευτών στις δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών με σκοπό τη ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας.

Στη Βόρεια Ελλάδα τα ασυνόδευτα παιδιά της Μόριας

Με τρεις πτήσεις τσάρτερ αναχωρούν σήμερα και αύριο από τη Λέσβο τα 400 ασυνόδευτα παιδιά που βρίσκονταν στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Μόριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε λίγη ώρα αναχωρούν από τη Λέσβο με πτήση 165 παιδιά, ενώ γύρω στις 10 το βράδυ θα απογειωθεί άλλο ένα αεροσκάφος με 160 παιδιά. Επίσης, αύριο το πρωί πτήση θα μεταφέρει το τρίτο γκρουπ 75 ασυνόδευτων παιδιών. Όλες οι πτήσεις θα έχουν κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια τα παιδιά θα μεταφερθούν σε ξενοδοχεία της Βόρειας Ελλάδας. Στα παιδιά διενεργούνται τεστ κορονοϊού πριν αναχωρήσουν, ωστόσο για προληπτικούς λόγους οι δομές στις οποίες θα εγκατασταθούν, θα τεθούν σε καραντίνα για δέκα ημέρες. Την οργάνωση των πτήσεων ανέλαβε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, προσωπικό του οποίου θα συνοδεύσει και τα παιδιά. Η χρηματοδότηση είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο συντονισμός της Ειδικής Γραμματείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του υπουργείου Μετανάστευσης.

Εξάλλου, σε ανακοίνωσή του ο ΔΟΜ εκφράζει την οδύνη του για την τραγική πυρκαγιά στη Μόρια και εξηγεί ότι έχει επιστρατεύσει ομάδα εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων διερμηνέων, για να ενισχύσουν το ήδη υπάρχον προσωπικό του ΔΟΜ στη Λέσβο και να υποστηρίξουν τις εργασίες εγκατάστασης σκηνών (mobile storage units), ως έκτακτο μέτρο στέγασης, σε συντονισμό με την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Κομισιόν για Μόρια: Προτεραιότητα για εμάς είναι η ασφάλεια των ανθρώπων που επλήγησαν

Τη συμπαράσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους κατοίκους της Λέσβου, στους μετανάστες και στο προσωπικό του ΚΥΤ της Μόριας εξέφρασε, ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μάρος Σέφκοβιτς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σήμερα στις Βρυξέλλες. Ο Μ. Σέφκοβιτς ανέφερε ότι το κολέγιο των Επιτρόπων ενημερώθηκε για τη φωτιά που ξέσπασε στη Μόρια και για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή.

«Είμαστε σε στενή επαφή με τις ελληνικές Αρχές. Υπάρχει πλήρης κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή ευρωπαϊκής στήριξης, η οποία θα περιλαμβάνει και οικονομική βοήθεια, αλλά και συντονισμό με άλλα κράτη-μέλη μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.¨», δήλωσε ο Μ. Σέφκοβιτς. Ο ίδιος σημείωσε, ωστόσο, ότι οι ελληνικές Αρχές θα πρέπει να αξιολογήσουν την κατάσταση και να προσδιορίσουν τις ανάγκες για βοήθεια. «Η έμπρακτη βοήθεια των κρατών-μελών είναι καθήκον, υπό αυτές τις συνθήκες», πρόσθεσε.

Σημείωσε, επίσης, ότι ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς και η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον μίλησαν με τον Έλληνα πρωθυπουργό και με τον αρμόδιο Έλληνα Υπουργό Μετανάστευσης.

«Προτεραιότητα για εμάς είναι η ασφάλεια των ανθρώπων που επλήγησαν, η παροχή πρώτων βοηθειών, στέγασης και ειδών υγειινής. Ως πρώτο βήμα στηρίξαμε την άμεση μετακίνηση των τελευταίων 400 ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων από τη Μόρια στην ενδοχώρα», είπε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

