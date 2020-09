Πολιτισμός

Ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος της Ευποιίας απονεμήθηκε στην Μαριάννα Βαρδινογιάννη (εικόνες)

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε την απονομή και εξήρε το έργο της πρέσβειρας της UNESCO και Προέδρου του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ».

Άλλη μία κορυφαία τιμητική διάκριση για την Μαριάννα Βαρδινογιάννη, τη γυναίκα που έχει αφιερώσει τη ζωή της στη κοινωνική προσφορά.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατόπιν σχετικής πρότασης της Κυβέρνησης, της απένειμε τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος της Ευποιίας, μια από τις κορυφαίες διακρίσεις που μπορεί να απονεμηθεί στο τόπο μας.

Όπως επεσήμανε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου για την Μαριάννα Βαρδινογιάννη, «είχε στην ζωή της δυνατότητες για ασφαλείς προσωπικές επιλογές, διάλεξε όμως τον δρόμο της προσφοράς, αρχικά με τα παιδιά και κατόπιν με το μεγάλο θέμα των ανθρωπινων δικαιωμάτων. Να σταθώ όμως και στο ιδιαίτερο έργο της, με τον Σύλλογο "ΕΛΠΙΔΑ" για τον παιδικό καρκίνο, που μετρά 30 χρόνια».

H Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της Unesco, αναφέρθηκε στη στήριξη που έχει όλα αυτά τα χρόνια από την οικογένειά της, ενώ ευχήθηκε για την αγαστή συνεργασία όλων των λαών.

«Στις δύσκολες ώρες για το πλανήτη μας να παραμείνει η Ελλάδα μας θεματοφύλακας αιωνίων αξιών και οι λαοί να συνεργαστούν για το καλό της ανθρωπότητας. καλή επιτυχία στην εθνική προσπάθεια και στην ευόδωση των ευγενών στόχων σας», σημείωσε η Μαριάννα βαρδινογιάννη.

Το Τάγμα της Ευποιϊας, είναι ελληνικό Τάγμα Αριστείας και καθιερώθηκε το 1948. Ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος απονέμεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ως ηθική ανταμοιβή σε γυναίκες, κάθε εθνικότητας, για την προσφορά τους στην Ελλάδα, στο τομέα της φιλανθρωπίας, των Τεχνών και των Γραμμάτων.