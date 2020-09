Αθλητικά

Πέθανε ο Νίκος Γιαλαμάς

Πένθος γα την οικογένεια του ΟΦΗ. "Έφυγε" πρόωρα ο τερματοφύλακας Νίκος Γιαλαμάς

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του ΟΦΗ για τον αδόκητο χαμό του παλαίμαχου τερματοφύλακα Νίκου Γιαλαμά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα (9/9) το απόγευμα σε ηλικία 49 ετών.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γιαλαμάς κατέρρευσε στη λεωφόρο Δημοκρατίας του Ηρακλείου, από καρδιακό επεισόδιο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Εκεί οι γιατροί του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.