Μαχαίρια, ναρκωτικά αλλά και... ψησταριές σε κελιά φυλακών

Αυτοσχέδια μαχαίρια, ναρκωτικά, λάμες, κατσαβίδια αλλά και κινητά τηλέφωνα εντόπισαν σωφρονιστικοί υπάλληλοι στα Καταστήματα Κράτησης Κομοτηνής, Χανίων και Δομοκού κατά τη διάρκεια ελέγχων.

Συγκεκριμένα, στο Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνής σε θάλαμο κράτησης και σε κοινόχρηστους χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι αυτοσχέδια μαχαίρια, τρία κινητά τηλέφωνα, δύο φορτιστές τηλεφώνων, δύο αυτοσχέδιοι φορτιστές τηλεόρασηςκαι συρματόσχοινο με λαβές.

Στο Κατάστημα Κράτησης Χανίων η έρευνα πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ σε δύο κελιά της Γ' πτέρυγας, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αυτοσχέδιο μαχαίρι, αυτοσχέδιο κατσαβίδι και πέτρα, μικροποσότητα χασίς και κινητό τηλέφωνο.

Στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού η έρευνα πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην Ε1 πτέρυγα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία αυτοσχέδια μαχαίρια, μεταλλική λάμα, κινητό τηλέφωνο – ρολόι, ηχοσύστημα με τρία ηχεία, αυτοσχέδιο ηχείο, μηχανή καφέ, ηλεκτρική ψησταριά, αυτοσχέδια μηχανή δερματοστιξίας, 4 τράπουλες, mp 3 player, 2 usb, 4 ακουστικά και 3 φορτιστές. Σε όλες τις περιπτώσεις ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι Εισαγγελείς και οι τοπικές αστυνομικές Αρχές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.