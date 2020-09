Πολιτική

Κεραμέως: όλα έτοιμα για την ασφαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Τι είπε η υπουργός, στην κοινή συνεδρίαση των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής, για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς εν μέσω πανδημίας.

Όλα είναι έτοιμα για την ασφαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην κοινή συνεδρίαση των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής όπου συζητείται η κύρωση των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου του Αυγούστου.

Αναφορικά με το άνοιγμα των εκπαιδευτικών δομών, η υπουργός Παιδείας ανέφερε πως έχει εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά όλο το πλαίσιο επαναλειτουργίας των πανεπιστημίων, καθώς και για όλες τις δομές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, έτσι όπως διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του ΕΟΔΥ.

Η υπουργός ανέφερε πως λειτουργεί ήδη και ένα site, το mathainoumeasfaleis.gov.gr, που είναι πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας, με όλες τις πληροφορίες αναφορικά με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης, για όλες τις εκπαιδευτικές δομές, με χρήσιμο υλικό προς όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, προς μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς αναφορικά με τον κορονοϊό, και τις επιπτώσεις στη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών.

Επίσης, έχει αναρτηθεί ένα ενημερωτικό βίντεο το οποίο απευθύνεται σε παιδιά και εστιάζει ιδιαίτερα στην ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας, ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους κατά τόπους συλλόγους, προκειμένου οι γιατροί από την ερχόμενη εβδομάδα να βοηθήσουν με καίριο τρόπο στην ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας δια ζώσης για τα μέτρα προστασίας και πρόληψης με έμφαση εκ νέου στην μάσκα.

Απαντώντας σε παρατηρήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, η Νίκη Κεραμέως, διαβεβαίωσε πως αυτοί «είναι πιο νωρίς εφέτος από ό,τι τα πολλά τελευταία χρόνια στη θέση τους, ενώ παράλληλα εφέτος έχουμε και μόνιμους διορισμούς στην ειδική αγωγή, οι οποίοι ανέλαβαν υπηρεσία την 1η Σεπτεμβρίου». Πρόκειται όπως είπε, «για τους πρώτους στην ιστορία της χώρας, μόνιμους διορισμοί στην ειδική αγωγή, για 4.500 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό».

Η υπουργός Παιδείας πρόσθεσε, πως συμπληρωματικά, τάχιστα προχωρούν και οι προσλήψεις στη γενική εκπαίδευση και ήδη έχουν εκδοθεί οι προσωρινοί πίνακες, βάσει των οποίων έγιναν και οι προσλήψεις γι' αυτή τη χρονιά. Αναφορικά με τις διατάξεις του υπουργείου Παιδείας που εμπεριέχονται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η υπουργός είπε πως προβλέπεται η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση μέσων τεχνολογίας, σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τις περιπτώσεις εκείνες της καθολικής ή της μερικής αναστολής λειτουργίας.

Απαντώντας στις παρατηρήσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την πρόβλεψη προσλήψεων εκπαιδευτικών με συμβάσεις κατ' ελάχιστον τρίμηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης, προκειμένου να καλυφθούν κενά εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και θα προκύψουν, η υπουργός είπε πως αυτές θα προσφέρουν επιπλέον μοριοδότηση σε αυτούς τους συμβασιούχους, καθώς είναι προφανές πως όταν πηγαίνει κάποιος για τρεις μήνες σε κάποιο μέρος, χωρίς να ξέρει ακριβώς πόσο καιρό θα χρειαστεί να παραμείνει, είναι διαφορετική η κατάσταση σε σχέση με έναν αναπληρωτή που πήγαινε για 10 μήνες.

Η Νίκη Κεραμέως τόνισε, πως φέτος υπάρχει αύξηση της χρήσης πόρων έως 200 εκατομμύρια ευρώ, που θα διατεθούν, όχι μόνο για προσλήψεις εκπαιδευτικών που θα καλύψουν εκπαιδευτικούς που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου αλλά και την σημαντική διεύρυνση του ολοήμερου σχολείου και άλλα ζητήματα.