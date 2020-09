Life

“Παρουσιάστε!”: η κωμική σειρά του ΑΝΤ1 θα “χτυπάει” δύο φορές την εβδομάδα (εικόνες)

Ξεχωριστά βράδια, με ισχυρές δόσεις γέλιου, υπόσχονται οι συντελεστές της σειράς, που κάνει πρεμιέρα στα τέλη του μήνα.



Φαντάροι, καταδρομείς, αρβύλες, σκοπιές, ΚΨΜ, αλλά και… μια Ελληνίδα μάνα, ένας influencer, ένας πλαστικός χειρουργός, μία γραμματέας-τζογαδόρος, ένα τροχόσπιτο.

Το «Παρουσιάστε!» από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:00, «κατατάσσεται» στο καινούριο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Δύο στρατόπεδα σε παραμεθόριο περιοχή. Δύο διοικητές στη μέση μιας «μάχης» που προϋπάρχει για μια γυναίκα και φουντώνει για μία θέση Ταξίαρχου!

Ο ένας στρατολάγνος, στυγνός μιλιταριστής με στρατόπεδο «Προβλεπέ» και ο άλλος το «απόλυτο Χύμα»! Γούλας ο ένας, Σκορδάς ο άλλος!

Ορκισμένοι εχθροί!

Ο Λευτέρης Γούλας (Γιάννης Μπέζος), διοικητής του σκληροπυρηνικού στρατοπέδου καταδρομέων, θα προσπαθήσει με θεμιτά και (κυρίως) αθέμιτα μέσα να αποκλείσει τον «γείτονα» διοικητή, Θανάση Σκορδά (Μανώλης Μαυροματάκης), απ’ την κούρσα της διαδοχής στη θέση του ηγέτη της Ταξιαρχίας.

Η κατάσταση όμως ξεφεύγει, όταν τα δύο στρατόπεδα συγχωνεύονται προσωρινά και αναγκάζονται να «συγκατοικήσουν» μοιράζοντας αρμοδιότητες και… πονοκεφάλους στον απερχόμενο Ταξίαρχο (Θοδωρής Κατσαφάδος).

Τι θα γίνει όταν ένα στρατόπεδο γεμάτο σκληρά εκπαιδευμένους κομάντος θα πρέπει να συνυπάρξει με ένα στρατόπεδο που ο πιο σκληρός του φαντάρος έχει τη μάνα του (Λένα Ουζουνίδου) σταθμευμένη απ’ έξω, με τροχόσπιτο;

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος, Μιχάλης Βογιατζάκης

Ιδέα-Σενάριο: Μάκης Πιτταράς

Εκτέλεση Παραγωγής: J.K. Productions

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Μπέζος, Μανώλης Μαυροματάκης, Λένα Ουζουνίδου, Βαλέρια Κουρούπη, Βασιλική Τρουφάκου, Σταύρος Μαρκάλας, Ελεάνα Καυκαλά, Κυριάκος Σαλής, Βίκτωρας Πέτσας, Μάνος Καζαμίας, Ιωάννης Απέργης, Αλέξης Βιδαλάκης, Μάριος Δερβιτσιώτης, Γιώργος Ζυγούρης, Ηρακλής Κωστάκης, Θάλεια Σταματέλου.

Στον ρόλο του Ταξίαρχου ο Θοδωρής Κατσαφάδος

#Parousiaste