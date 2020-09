Κοινωνία

Νεοσύλλεκτος θετικός στον κορονοϊό

Συναγερμός σε στρατόπεδο. Ο φαντάρος μπήκε σε καραντίνα.

Σε καραντίνα στο Στρατόπεδο Σχη (ΠΖ) Κωνσταντίνου Τσάκαλου (Κέντρο Υλικού Πολέμου-ΚΕΥΠ), βρίσκεται νεοσύλλεκτος που παρουσιάστηκε για την έκτιση της θητείας του και βρέθηκε θετικός σε κορονοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, στο ΚΕΥΠ βρέθηκε κλιμάκιο του ΕΟΔΥ από την Αθήνα - δεδομένου ότι τα τοπικά Κλιμάκια είναι σε καραντίνα από την Τρίτη - και σύμφωνα με το ρεπορτάζ ένα από τα τεστ επέστρεψε θετικό.

Για το αποτέλεσμα ενημερώθηκε άμεσα το Κέντρο θέτοντας τον στρατιώτη, που είναι ασυμπτωματικός, σε καραντίνα. Σε ανάλογες περιπτώσεις οι υπηρεσίες του Στρατού έχουν λάβει πέραν του δέοντος μέτρα για την προστασία όλου του στρατιωτικού προσωπικού μην επιτρέποντας καμία διάδοση του νέου κορονοϊού.

Σημειώνεται ότι ο νεαρός στρατιώτης δεν είναι μέσα στα νέα κρούσματα που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, καθώς το αποτέλεσμα δεν είχε βγει μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης (9/9).