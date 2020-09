Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Άρης γυρίζει σε ανάδρομη τροχιά στις τελευταίες μοίρες του Κριού βάζοντας ένα φρένο στην τρέλα των εξελίξεων που τους τελευταίους μήνες όλοι έχουμε διαπιστώσει ότι γίνονται με ραγδαίους ρυθμούς.

ΚΡΙΟΣ: Ο κυβερνήτης σου, ο Άρης, θα κινείται ανάδρομος στο ζώδιο σου για τους επόμενους δύο μήνες και θα χρειαστεί να επιδείξεις μεγάλη προσοχή στον τρόπο που διαχειρίζεσαι την ενέργεια σου. Πρόσεξε τα νεύρα σου προκειμένου να αποφύγεις τους “σεισμούς” σε σχέσεις και συνεργασίες, γιατί λίγα δευτερόλεπτα μπορεί να αποδειχτούν αρκετά για να αφήσουν πίσω τους κρανίου τόπο. Από την άλλη, καλό θα είναι να ξανασκεφτείς κάποια σχέδια που μπορεί να είχες κατα νου, αλλά και να προσέξεις την υγεία σου. Ακόμη μεγαλύτερη προσοχή αν χρησιμοποιείς αιχμηρά αντικείμενα και εργαλεία.

ΤΑΥΡΟΣ: Η ανάδρομη πορεία του Άρη στον 12ο ηλιακό σου οίκο θα σου δημιουργήσει πολλές φορές τους επόμενους δύο μήνες την αίσθηση ότι τα ψυχικά, αλλά και τα σωματικά σου αποθέματα στερεύουν. Βρες τρόπους που θα σου επιτρέπουν να ξεφεύγεις από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας και να εκτονώνεις την όποια υπερένταση. Η ενασχόληση σου με την τέχνη θα μπορούσε να αποδειχτεί ιδιαίτερα ευεργετική. Στο συναισθηματικό τομέα είναι πιθανό να ξαναμπλέξεις με κάποιο πρόσωπο του παρελθόντος προκειμένου να κλείσεις τους ανοιχτούς λογαριασμούς μεταξύ σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Με τον Άρη να κινείται ανάδρομος στον Κριό για τους επόμενους δύο μήνες περίπου θα δεις να δημιουργούνται εντάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε ρήξεις με άτομα του φιλικού σου κύκλου. Κάποιες σχέσεις θα περάσουν μια φάση αμφισβήτησης, ενώ δεν αποκλείεται να ξανασκεφτείς τη συμμετοχή σου σε κάποιες κοινωνικές ομάδες στις οποίες συμμετέχεις. Κάποιοι άνθρωποι θα σε απογοητεύσουν με την στάση και την συμπεριφορά τους, ενώ είναι πολύ πιθανό να αναθεωρήσεις και κάποιους από τους στόχους σου.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η ανάδρομη κίνηση του Άρη επηρεάζει τον τομέα της καριέρας σου, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μια στασιμότητα στην εξέλιξη σημαντικών θεμάτων στο συγκεκριμένο τομέα. Ο εκνευρισμός και οι έντονες αντιδράσεις δε θα κάνουν τα πράγματα να τσουλήσουν πιο γρήγορα, γι’ αυτό καλύτερα να σκεφτείς άλλους τρόπους… Οι συγκρούσεις με άτομα εξουσίας στα επαγγελματικά, αλλά και με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στην προσωπική σου ζωή μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να αποδειχτούν αναπόφευκτες, ωστόσο καλό θα είναι να εξαντλήσεις τα περιθώρια διαλόγου.

ΛΕΩΝ: Η ανάδρομη κίνηση του Άρη από το ζώδιο του Κριού μπορεί να συμβαίνει σε ένα τομέα του ωροσκοπίου σου που είναι “ανάλαφρος”, αλλά εκεί είναι και η παγίδα, αφού θα πρέπει να διασφαλίσεις ότι δεν αψηφάς τους κινδύνους ούτε στις επαγγελματικές σου επιλογές, αλλά ούτε και στις κινήσεις σου στον ερωτικό τομέα. Από την άλλη είναι πιθανό να προκύψουν εμπόδια και καθυστερήσεις σε γραφειοκρατικές υποθέσεις, σε θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση, αλλά και σε νομικά ζητήματα. Προσοχή επίσης σε ταξίδια και μετακινήσεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ο Άρης ανάδρομος από τον Κριό ανασύρει πληγές του παρελθόντος που τώρα καλείσαι να τις καταπολεμήσεις και να φροντίσεις για την επούλωσή τους. Είναι πιθανό να έρθεις αντιμέτωπος με συναισθήματα που κάποια στιγμή καταπίεσες, αφού δεν είχες τη δύναμη να τα διαχειριστείς. Ο θυμός, ο φόβος και άλλα συναισθήματα που θεωρείς “απαγορευμένα” έχουν λόγο ύπαρξης και μπορούν να αποδειχτούν χρήσιμα, αρκεί να τα δεις και να τα καταλάβεις. Από την άλλη, οικονομικές και κληρονομικές υποθέσεις μπορεί το επόμενο διάστημα να συναντήσουν σημαντικά εμπόδια.

ΖΥΓΟΣ: Με τον Άρη να γυρίζει ανάδρομος απέναντι σου κάποιες σχέσεις και κάποιες συνεργασίες σου το επόμενο διάστημα μπαίνουν στο στόχαστρο. Για τους επόμενους δύο μήνες λοιπόν παρεξηγήσεις, αντιδράσεις και μπερδέματα είναι πολύ πιθανά, με αποτέλεσμα τα νεύρα σου να φτάνουν σε σημείο κλονισμού. Δεν μπορείς να κάνεις άλλο τα στραβά μάτια σε συμπεριφορές και αντιδράσεις ανθρώπων που υποτίθεται ότι είναι σημαντικοί. Σχέσεις που προέκυψαν το προηγούμενο διάστημα είναι πιθανό να μπουν στη ζυγαριά για να δεις προς τα που θα γύρει η πλάστιγγα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Με τον Άρη το επόμενο δίμηνο να κινείται σε ανάδρομη τροχιά η εργασιακή πραγματικότητα γίνεται εξαντλητική. Συχνά θα κυριαρχεί ένα συναίσθημα ότι στραγγίζεις από ενέργεια, αλλά και μια αίσθηση ότι πράγματα που κάποτε έκανες με ευκολία, τώρα σε κουράζουν πολύ περισσότερο. Από την άλλη και οι εργασιακές σχέσεις αναμένεται να εμφανίσουν σημάδια κόπωσης και θα πρέπει να δείξεις μεγάλη ψυχραιμία για να κρατήσεις τις ισορροπίες.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με τον Άρη να κινείται ανάδρομος στον 5ο ηλιακό σου οίκο θέματα που σχετίζονται με τα παιδιά και τις σχέσεις σου μαζί τους ή με την απόκτηση απογόνου φαίνεται ότι θα σου προκαλέσουν πονοκέφαλο. Από την άλλη, θα προβληματιστείς αρκετά και για ζητήματα αισθηματικής φύσεως, αφού οι καβγάδες και οι κόντρες με το ταίρι σου θα είναι έντονοι και μια σπίθα θα είναι αρκετή για να προκαλέσει πυρκαγιά. Ένα πισωγύρισμα αυτή την περίοδο μπορεί να είναι πολύ πιθανό, όμως καλά θα κάνεις να μετρήσεις όλα τα δεδομένα πριν το αποφασίσεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η ανάδρομη πορεία του Άρη από τον Κριό θα σε προβληματίσει αρκετά τους επόμενους δύο μήνες για θέματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια. Αν έχεις κατά νου μια μετακόμιση ή σκοπεύεις να πραγματοποιήσεις κάποιες εργασίες στο σπίτι θα πρέπει να οπλιστείς με υπομονή, αφού θα βρεθείς αντιμέτωπος με εμπόδια και καθυστερήσεις. Από την άλλη, το επόμενο διάστημα θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και για ζημιές σε οικιακές συσκευές κλπ. Τέλος, τα νεύρα και οι παρεξηγήσεις στο σπίτι θα πρέπει να θεωρούνται κάτι παραπάνω από βέβαιες.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Με τον Άρη να γυρίζει ανάδρομος στον 3ο ηλιακό σου οίκο θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός όσον αφορά στις μετακινήσεις σου, αφού είτε οδηγείς, είτε μετακινείσαι με τα μέσα είναι πιθανό να βρεθείς αντιμέτωπος με δυσάρεστες εκπλήξεις και γεγονότα που θα σου προκαλέσουν σύγχυση. Καλό θα είναι αν σκοπεύεις να πραγματοποιήσεις μεγάλες αποστάσεις να ελέγξεις το αυτοκίνητο σου για τυχόν ζημιές. Από την άλλη, τους επόμενους δύο μήνες οι καβγάδες ιδιαίτερα με τα αδέρφια σου ή κάποιους γείτονες είναι πολύ πιθανοί, ενώ εμπόδια μπορεί να προκύψουν και στην υλοποίηση κάποιων συμφωνιών.

ΙΧΘΥΕΣ: Με τον Άρη να γυρίζει ανάδρομος στο 2ο ηλιακό σου οίκο είναι πιθανό να προκύψουν κάποια απρόσμενα έξοδα, κυρίως λόγω κάποιας λάθος εκτίμησης που μπορεί να έκανες ή λόγω της απερισκεψίας σου. Γενικότερα δε θα λείψουν οι αναποδιές στον οικονομικό τομέα, ενώ είναι πιθανό να έχεις και κάποιες απώλειες. Προσπάθησε τουλάχιστον να περιορίσεις όσο μπορείς τα έξοδα σου. Από την άλλη, δεν αποκλείεται να προκύψουν και κάποιες παρεξηγήσεις ή καβγάδες για οικονομικά ζητήματα, ικανά να κλονίσουν κάποιες σχέσεις.

Πηγή: Astrologos.gr