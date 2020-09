Κοινωνία

Σε ύφεση όλα τα πύρινα μέτωπα

Δεκάδες οι εστίες φωτιές που εκδηλώθηκαν την Τετάρτη σε όλη τη χώρα. Επίσημη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής.

Βελτιωμένη είναι η εικόνα σε όλα τα πύρινα μέτωπα που εκδηλώθηκαν την Τετάρτη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής.

Ο Γ.Βαρθακογιάννης δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ότι «όλα τα πύρινα μέτωπα είναι σε ύφεση».

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τη συμβολή των οχημάτων των ΟΤΑ και των εθελοντών επιχειρούσαν όλη τη νύχτα της Τετάρτης και κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τις φωτιές, παρά τους ισχυρούς ανέμους.

Στην Κερατέα, όπου εκδηλώθηκε η μεγαλύτερη πυρκαγιά, ο απολογισμός είναι δραματικός, αφού έχουν καταστραφεί σπίτια, κτήρια και περιουσίες, χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν θύματα. Τα ξημερώματα, μόνο κάποιες μικρές διάσπαρτες εστίες ήταν ακόμα ενεργές.

Για «μαύρη μέρα» έκανε λόγο ο δήμαρχος Σαρωνίδας, Π.Φιλίππου, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», καλώντας τους πολίτες να μην πηγαίνουν στην περιοχή, καθώς οι καπνοί είναι πολύ πυκνοί και επικίνδυνοι.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αφού ακόμα δεν έχει γίνει απολογισμός, έχουν καεί 5-10 σπίτια, αλλά και δύο δάση. Κυρίως, όμως, χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Και στο Λαύριο, όπου ξέσπασε φωτιά αργά το βράδυ της Τετάρτης, όπως και στα Λασταίικα Ηλείας, οι φωτιές έχουν κατασβεστεί.

Συνολικά, χθες Τετάρτη, εκδηλώθηκαν 71 δασικές πυρκαγιές και συνολικά επιχείρησαν 889 πυροσβέστες με 24 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 314 οχήματα και περιοδικά τα εναέρια μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος. Συνδρομή από τον Ελληνικό Στρατό, εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου.

Οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.